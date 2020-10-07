Путин считает, что в России не запрещено критиковать власть, но за "вранье" наказывать надо, иначе СМИ превращаются в "банду"

Пресс-служба Президента России Президент согласился с тем, что СМИ являются четвертой властью, так как влияют на массовое сознание, и поэтому должны быть ответственными и не "молоть все, что вздумается"

Pixabay.com

Президент России Владимир Путин, за неуважение которого суды выписали россиянам штрафы уже более чем на миллион рублей, не считает, что за критику государства можно попасть под санкции. "Критика власти у нас не запрещена, запрещено поругание символов государства - флага, герба, гимна", - заявил он в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

По его мнению, "издевательства над символами государства задевают каждого гражданина", поэтому наказания за это являются "просто защитой интересов общества", как "в любой цивилизованной стране". Также Путин назвал оправданным наказание за распространение в интернете "фейков и вранья, которые могут вызвать всеобщую панику", а также, например, способов совершения суицида или детской порнографии. Такая информация "может нанести ущерб нашим людям".

"В интернете должны действовать такие же общечеловеческие правила и нормы, которые действуют и в обществе людей", - сказал он, отметив, что интернет позволяет распространять "какой угодно контент". При этом Путин подчеркнул, что со стороны государства контроль над информационной повесткой невозможен, поскольку появилось большое число медиаресурсов в интернете, которые являются "теми же СМИ", только на другом носителе.

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Президент согласился с тем, что СМИ являются четвертой властью, так как влияют на массовое сознание, и поэтому должны быть ответственными и не "молоть все, что вздумается". "Это власть, и у власти должна быть ответственность, иначе это банда, которая часто занимается решением своих собственных корпоративных либо личных вопросов", - заявил Путин.

По его словам, "таких случаев немало, когда от этой власти откупаются, реально платят деньги, чтобы их не трогали". "И эта ваша власть с удовольствием это "хавает" и не трогает того, кто платит", - сказал президент. Традиционные СМИ, по его мнению, утрачивают влияние: молодежь предпочитает интернет телевизору и черпает информацию в основном из Сети.

Путин еще в прошлом году поручил Генпрокуратуре, МВД и Роскомнадзору составить доклад о практике применения закона о неуважении к власти, но до сих пор официальные ведомства не предоставляли таких сведений. Адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Станислав Селезнев в марте представил доклад на основе судебной статистики и констатировал, что из 1,6 млн рублей штрафов, выписанных за этот период гражданам, 1,2 млн рублей приходится на штрафы за высказывания в адрес именно Путина.

Фактически основной задачей закона о неуважении к власти, как и предсказывали эксперты еще до его вступления в силу, стала защита репутации президента России от посягательств в интернете.

Селезнев резюмировал, что ни обещанное вмешательство самого Путина, ни инструкции от МВД, ни указания Кремля не штрафовать за высказывания в адрес главы государства не привели к снижению количества дел за его критику.

В начале сентября прокуратура Пермского края обжаловала "слишком мягкий" приговор по делу об акции с куклой Путина в отношении активистов Александра Эткина, Александра Шабарчина и Данилы Васильева. Эткин был оправдан, Шабарчин получил два года колонии, а Васильев - 1 год условно с испытательным сроком в один год. Прокурор Ольга Попова предположила, что имела место "судебная ошибка, ведь в противном случае нарушается баланс конституционно защищаемых ценностей и искажается сама суть правосудия".

В ходе акции с куклой в ноябре 2018 года к фонарному столбу в центре Перми привязали манекен в тюремной робе с лицом Путина и надписями "Лжец" и "Военный преступник Пыня В.В.". Позже в YouTube появилось видео, как люди в камуфляже и масках ведут человека в маске Путина по центру Перми, а потом привязывают чучело к столбу.