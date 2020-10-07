Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников писал в Instagram, что 13 детей из разных классов почувствовали "серьезное недомогание": жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые - на тошноту

Михаил Ведерников / Instagram А вечером 5 октября в больницу поступил еще один ребенок из той же школы с аналогичными симптомами - головокружением, потемнением в глазах, низким давлением

Михаил Ведерников / Instagram

Начальник управления образования Великих Лук Татьяна Лозницкая выразила мнение, что к госпитализации учеников школы N7, которым стало плохо во время торжественной линейки 5 октября, привело "стечение обстоятельств". Она отметила, что мероприятие было очень "волнительным", и намекнула на психосоматический характер плохого самочувствия детей.

"Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно", - приводятся слова Лозницкой на сайте администрации Великих Лук.

Она отметила, что педагоги тоже внимательно следили за школьниками и "если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность" спрашивали, не плохо ли им. "А после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своем самочувствии. И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние - не от торжественности момента, а от плохого самочувствия", - сказала Лозницкая.

Она также отметила, что у всех детей "есть особенности: возрастные, физиологические, у некоторых - сопутствующие заболевания", и эти факторы тоже могли повлиять на их состояние. Лозницкая сообщила, что сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии и добавила, что ни одного ребенка в тяжелом состоянии не было. Ранее сообщалось, что двое детей были госпитализированы в реанимацию.

"Две девочки, находившиеся в палатах интенсивной терапии, были помещены туда по решению медиков, только для того, чтобы предотвратить возможное ухудшение состояния. Но его не случилось ни у одного из детей", - сказала глава управления образования. Она добавила, что результаты экспресс-тестов отрицательный результат на наркотические и иные вещества.

В официальном Telegram-канале Псковской области говорится, что специалисты не обнаружили отклонений в воздухе и воде по какими-либо показателям. Прививки в тот день детям не делали. В среду школьников планировалось отпустить домой на амбулаторное лечение, однако их решили оставить в больнице для дополнительных исследований, в частности, УЗИ сосудов шеи.

"Здоровье детей не вызывает опасений, но необходимо выяснить, что стало причиной их плохого самочувствия", - говорится в сообщении. Окончательные результаты исследования ожидаются 9 октября.

Директор школы N7 Наталья Демиховская в разговоре с "КП - Псков" тоже выдвинула версию об ухудшении самочувствия детей на фоне "повышенного эмоционального фона" и предположила, что педагоги сами могли это спровоцировать. "Когда мы увидели, что ребята бледные, стали подходить к ним и спрашивать: "Тебе плохо?", а тут еще и повышенный эмоциональный фон. Представьте, какое волнительное для них мероприятие", - сказала Демиховская.

По ее словам, никто из детей в обморок не падал, хотя накануне власти говорили, что сознание потеряли трое школьников. По утверждению директора, дети побледнели, но до машины скорой помощи дошли самостоятельно.

Накануне губернатор Псковской области Михаил Ведерников писал в Instagram, что 13 детей из разных классов почувствовали "серьезное недомогание": жаловались на головокружение, слабость, озноб, некоторые - на тошноту. А вечером 5 октября в больницу поступил еще один ребенок из той же школы с аналогичными симптомами - головокружением, потемнением в глазах, низким давлением.

Демиховская заявила, что это, скорее всего, обычное совпадение. "Знаю эту девочку, она ученица нашей школы. Худенькая, высокая, у нее всегда проблемы с давлением, поэтому была в тот вечер слабой и бледной", - сказала директор.

Она заявила, что вокруг ситуации идет "политическая игра", и в качестве "примера" привела сообщения родителей о том, что детям накануне сделали пробу Манту. По словам Демиховской, тест делали ученикам 1-3 классов, которых на линейке не было. Две семьи после случившегося отказались приводить детей в школу до тех пор, пока не появится официальная информация о причине инцидента.

Следственный комитет возбудил по факту госпитализации детей уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На сайте областного СУ СК говорится, что школьники были доставлены в больницу с диагнозом: "отравление неустановленным веществом под вопросом".

"Каких-либо данных, указывающих на возможное совершение противоправных действий в отношении пострадавших, не получено. Результаты медицинского обследования школьников свидетельствуют об их удовлетворительном состоянии, лабораторные анализы в норме, данные судебно-химического исследования ожидаются в ближайшее время", - сообщили в ведомстве.

По результатам исследования воздуха превышений содержания вредных химических веществ не обнаружено, нарушений к требованиям гигиенических нормативов воды не установлено.Отрабатываются все возможные версии произошедшего.