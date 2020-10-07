Претендент на пост президента Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск, передает "Интерфакс" со ссылкой на базу данных МВД РФ

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Светлана Тихановская

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Претендент на пост президента Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская объявлена в розыск, передает "Интерфакс" со ссылкой на базу данных МВД РФ.

Согласно документу, гражданка Светлана Георгиевна Тихановская, 1982 года рождения, "разыскивается по статье УК". Номер статьи не указан.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какие-либо контакты Владимира Путина с Тихановской не планируются.

Песков также добавил, что на данный момент экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская находится на территории Евросоюза, активно путешествует по странам и встречается с главами государств и правительств, которые в свою очередь считают действующего главу государства Александра Лукашенко нелегитимным.

6 октября Светлана Тихановская встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, а 29 сентября - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Вильнюсе, сообщает газета "Известия". В частности, французскому лидеру она предложила провести переговоры об организации новых президентских выборов в Белоруссии на платформе ОБСЕ.

В конце сентября Светлана Тихановская, получив поддержку ЕС, начала формировать теневое правительство. Как заявила лидер оппозиции, "режим Александра Лукашенко не только нелегитимен, он больше не справляется со своими задачами". "Мы не можем бездействовать и наблюдать, как страна все больше погружается в кризис. Поэтому, чтобы обеспечить проведение новых выборов, я продолжаю свою работу по объединению всех демократических сил белорусского общества", - добавила она.

Команда Светланы Тихановской также подала петицию в Международный уголовный суд в Гааге с требованием возбудить дело в отношении нелегитимного президента Александра Лукашенко. Обращение подписали больше 37 тыс. человек из 102 стран мира. В петиции содержится призыв к Международному уголовному суду и прокурору Фату Бенсуде возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко "за преступления против человечества". Авторы петиции обвинили белорусского президента в преступлениях против человечества", поскольку он лично санкционировал применение насилия к протестующим после дня выборов.

По словам Тихановской, фамилия Александра Лукашенко уже включена в предложенный Евросоюзом санкционный список. Кроме того, она сообщила, что оппозиция разрабатывает еще так зазываемый "список Тарайковского" (Александр Тарайковский погиб в Минске в ходе акции протеста), куда попадут чиновники и силовики, имеющие отношение к силовым действиям против участников акций протеста в городах Белоруссии. Этот список будет передан России, Турции, странам Евросоюза, США и Украине.

Забастовки и протестные акции охватили Белоруссию 9 августа сразу после сфальсифицированных, по утверждению оппозиции, выборов президента. После них было объявлено о полной победе Александра Лукашенко, якобы получившего больше 80% голосов. Его главный соперник Светлана Тихановская набрала, согласно официальным данным, всего 10% голосов.

Подавляя протестные акции, силовики применяли слезоточивый газ, использовали водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули, дубинки. По официальным данным, в первые дни манифестаций были задержаны почти семь тысяч человек. Трое протестующих скончались.

Тайная инаугурация Лукашенко вызвала в Белоруссии новую волну массовых протестов.