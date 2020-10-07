В Ялте загорелся санаторий Минобороны

МЧС России по Республике Крым На юге Крыма произошел пожар в санатории Минобороны России "Ялта". Огонь вспыхнул утром в среду на площади 1000 кв. м, к моменту локализации он разросся до 1200 кв м

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На юге Крыма произошел пожар в санатории Минобороны России "Ялта". Огонь вспыхнул утром в среду на площади 1000 кв. м, к моменту локализации он разросся до 1200 кв м. Горела обшивка между восьмым этажом и кровлей в корпусе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по республике.

300 человек покинули санаторий самостоятельно. Пожару присвоен второй номер сложности. В 08:17 по московскому времени его удалось локализовать. По данным МЧС, пострадавших нет.

Военный санаторий "Ялта" расположен в историческом центре города рядом с набережной. Он имеет три спальных корпуса, которые находятся в парковой зоне с экзотическими растениями в 200 м от моря. В приемном отделении санатория отказались предоставить информацию о расселении постояльцев, сославшись на то, что это закрытая территория.

По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Там добавили, что из здания эвакуировали 370 человек. Пожар тушат пять пожарных расчетов МЧС.