Чикен Карри / YouTube В выпуске, который вышел на YouTube 31 августа, участник программы Юрий Музыченко должен был написать комментарий фигуристу Евгению Плющенко

Чикен Карри / YouTube

Компании Unilever и "Яндекс.Лавка" отказались от сотрудничества с интернет-шоу Comment Out, последний выпуск которого вызвала гнев блогеров из-за шуток о протестах в Белоруссии и Хабаровске. Участники Comment Out выбирают три карточки - звезда, комментарий и наказание. Суть заключается в выборе между "случайным идиотским комментарием", который нужно написать со своей официальной страницы в Instagram, и "дурацким наказанием".

В выпуске, который вышел на YouTube 31 августа, участник программы Юрий Музыченко должен был написать комментарий фигуристу Евгению Плющенко: "Лови загадку! Кому вообще пришло в голову сделать такой протестный флаг Белоруссии? Ответ: Тихановской, когда увидела след от месячных на прокладке! Прикол?)))"

В качестве наказания нужно было выложить фотографию протестов в Хабаровске и подписать: "Отличай писюн от пальца! Хабаровск не Беларусь! Никаких концертов там! Грязный городишко, который заступается за убийцу! Вангую, новый банный князь умоет это быдло". Музыченко, который выступал в поддержку протестов в Белоруссии, отказался выполнять оба условия шоу. Там же были и другие шутки про Белоруссию: в качестве наказания предлагалось выложить пост с поддержкой Александра Лукашенко, а в качестве звезды, на странице которой нужно написать комментарий, была Светлана Тихановская.

Во время обсуждения комментария и наказания на съемочную площадку пришел один из создателей шоу Александр Гудков. Он прочитал комментарий о Белоруссии и сказал, что "все дело в интонации", а также пошутил, что карточки с этими наказанием и комментарием не должны были совпасть. В результате ведущий предложил Музыченко выпить слабительного вместо выполнения условий программы, и тот согласился.

Хотя у предыдущих выпусков шоу число лайков сильно превышает дизлайки, последнему выпуску Comment Out поставили более 237 тысяч дизлайков при 102 тысячах лайков. Пользователи назвали шутку про протестный флаг Белоруссии "низкой", "мерзкой" и "глумливой".

На фоне скандала компания Unilever, предоставлявшая для передачи призы, заявила о прекращении сотрудничества с шоу, заявив, что "разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне являются категорически неприемлемыми".

"Именно поэтому UnileverRussia и бренд Axe глубоко разочарованы уровнем выпуска Comment Out от 31 августа 2020 года и тональностью заявлений, озвученных в передаче, тематика и содержание которой до официальной публикации в эфире нам были неизвестны", - говорится в Telegram компании. В пресс-службе другого спонсора шоу, компании "Яндекс.Лавка", также заявили, что не намерены продолжать сотрудничество с шоу.

Ведущий шоу Владимир Маркони в Instagram обратился к зрителям и напомнил, что авторы шоу "часто отодвигают границу дозволенного чуть дальше и затрагивает острые и болевые темы". По его мнению, "в жесткой провокации и выпадах" становится видно, что те или иные темы "очень беспокоят", а гости в таких условиях демонстрируют "душевную тонкость, верную рефлексию и понимание грани".

"Надеюсь, люди в здравом уме миссию шоу и второе дно видят и чувствуют. Мы за свободу, свободу слова в интернете и вне его", - написал Маркони. Однако негативные комментарии появились и под его постом, а также в Instagram Александра Гудкова. "Я и под этой записью напишу, что выпуск Comment Out за гранью добра и зла. Попытка высмеять мирные протесты против насилия, убийств и беззакония не могла быть воспринята никак иначе. Если ваша редакция этого не понимает, то у меня для вас плохие новости", - написал один из пользователей.

"У нас люди погибают. Десятки сидят - в том числе, и наши журналисты. И вы считаете это смешным. С радостью сделаем с вами интервью, где вы расскажете о мотивах таких „шуток"", - прокомментировали выпуск в YouTube с официального аккаунта белорусского издания Tut.By. Под комментарием поставили более шести тысяч лайков, в том числе от YouTube-канала "Чикен Карри", на котором выходит Comment Out.

4 сентября в сообществе "Чикен Карри" появился ответ, в котором создатели шоу признали, что "перешли грань", а их "самоцензура дала сбой". Они выразили поддержку мирным протестам и формированию гражданского общества, а также сообщили, что следили за протестами в стране неделями, поэтому "не могли обойти тему стороной". "Смешным ни один человек в нашей команде это не считает. Этот отвратительный, позорный, мерзкий (и прочие негативные слова) комментарий создан осознанно. Это возможность высказаться на тему, послушать адекватное мнение. Конечно с надеждой, что оно будет диаметрально противоположным", - отмечается в Instagram "Чикен Карри".

В июне телеведущая Ксения Собчак, выполняя наказание на съемках Comment Out, опубликовала в ленте черный квадрат с песней "Убили негра" и подписью в поддержку движения Black Lives Matter в США. Она могла не выполнять это наказание, так как оно предназначалось ее оппонентке в шоу, однако отметила, что считает такой пост шуткой. После этого автоконцерн Audi расторг с ней контракт, который длился восемь лет. В компании осудили расизм и назвали публикацию неприемлемой.