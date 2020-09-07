ВСЕ ФОТО Российские магазины начали отказываться от закупок импортного алкоголя из-за нового закона о виноделии

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Проблемы с новым форматом этикеток затрагивают коньяки, а также некоторые виды шампанского и столовых вин

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Минфин в своем письме от 11 августа пояснял, что требования закона в части маркировки не распространяются на коньяки, так как они производятся не из винограда, а из продукта его переработки - коньячного дистиллята

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приеме части продукции из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня 2020 года. Проблема заключается в трактовке его нормы, которая требует указывать на этикетке место происхождения и год урожая винограда, но технологии изготовления коньяков и многих вин не всегда позволяют выполнить это условие, пишет РБК.

Проблемы с новым форматом этикеток затрагивают коньяки, а также некоторые виды шампанского и столовых вин. Коньяк - результат купажа дистиллятов различной выдержки, и технология позволяет изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда. Шампанское может предполагать смесь разных винтажей, и эта информация нередко держится производителем в секрете. А в некоторых столовых винах смешаны виноматериалы из разных регионов.

"Мы считаем, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня 2020 года, должна оставаться на полке, а та, что позже, - полностью соответствовать новому законодательству, но у надзорных органов может быть другая позиция", - сказал заместитель исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин. В группе Simple подтверждают, что закон не учитывает разницу в процессах производства, а торговые сети вынуждены требовать, чтобы маркировка соответствовала законодательству в части сорта, года и места урожая.

Проблема с неоднозначной трактовкой нового российского закона в конце августа поднималась на совещании заместителей руководителей госорганов стран - членов Евразийского экономического союза. Вице-премьер Армении Мгер Григорян сообщил, что из-за вступления в силу российского закона производителям плодовых вин и коньяков из Армении было отказано в доступе на российский рынок: в числе "пострадавших оказался Ереванский коньячный завод - производитель коньяка "Арарат".

При этом, согласно данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), за первое полугодие 2020 года из импортированных в России 16,8 млн литров коньяка и бренди на поставки из Армении пришлось больше половины - 11 млн литров.

Минфин в своем письме от 11 августа пояснял, что требования закона в части маркировки не распространяются на коньяки, так как они производятся не из винограда, а из продукта его переработки - коньячного дистиллята. Но, поскольку до настоящего времени орган власти, отвечающий за реализацию закона о виноделии, не определен правительством, любые комментарии и пояснения министерств и ведомств рассматриваются участниками рынка исключительно как субъективные мнения.

В Минпромторге сообщили, что не получали каких-либо документов, связанных с отказами в приеме импортной алкогольной продукции, а в Росалкогольрегулировании, Минфине и Минсельхозе ситуацию не комментируют. В сети "Магнит" заявили, что не планируют снижать импорт алкогольной продукции, которая соответствует законодательству, а в других сетях от комментариев воздержались. Между тем источник на рынке российской розницы отмечает, что штрафы для сетей уже существуют, а сам закон не учитывает многие нюансы производства и маркировки.

Представитель одного из крупнейших российских ритейлеров, не исключает, что из-за требований законодательства от части зарубежной продукции придется отказаться, так как она производится из разных сортов винограда или разных годов урожая. В одной крупной розничной сети, по словам ее сотрудника, приняли решение оставлять на полке без новой маркировки только коньяки, вино без нее не принимают.

Представители поставщиков алкоголя отмечают, что производители крупнейших брендов внимательно следили за изменением российского законодательства в части новых правил маркировки и сейчас вкладывают значительные средства "в адаптацию и изменение своих этикеток в скорейшие сроки". Некоторым из них уже удалось договориться о приемке продукции с дополнительной маркировкой в виде стикеров с информацией, требуемой законом. В Союзе виноградарей и виноделов России считают, что трактовкой нового закона должны заниматься не розничные сети, а сам производитель, которому вполне по силам выполнить все необходимые требования.

В кругах высокопоставленных российских чиновников и госменеджеров стало традицией угощать вином, произведенным на собственных российских винодельнях, и дарить его по случаю. Это увлечение усилилось после присоединения Крыма в 2014 году, когда появилась возможность создавать собственные виноградники на участках, отобранных у украинских властей и бизнеса.

В последней редакции ежегодного гида "Российские вина", выпущенной в декабре 2019 года, содержатся сведения о винах 48 российских виноделен. Из списка были выделены 20 виноделен, владеющих самыми виноградниками площадью не менее 100 гектаров: выяснилось, что шесть виноделен из этого топ-20 принадлежит чиновникам и бизнесменам, близким к Кремлю, или их семьям. А главой Союза виноградарей и виноделов России и одним из основных лоббистов закона о виноделии является телеведущий Дмитрий Киселев, которому также принадлежит небольшая винодельня Cock t'es Belle в Крыму.

По его мнению, при наличии государственной поддержки российское виноделие может повторить историю вин Чили, Аргентины и Новой Зеландии, со временем получивших международное признание. В то же время этому может помешать политическая ситуация: так, в конце 2019 года власти Германии запретили небольшой винодельне из Севастополя участие в крупной международной выставке Raw Wine в Берлине. Организаторы сослались на то, что в соответствии с законами ЕС импорт товаров, произведенных в Крыму, запрещен.