За последние сутки в России выявлено 5185 случаев коронавируса в 84 регионах, 51 человек скончался, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Число умерших в сутки оказалось минимальным с 27 апреля. Всего в стране выявлено 1 030 690 заболевших и 17 871 умерших.

Из больниц за последние сутки выписано 2328 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 843 277 человек.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 690 (14)

Санкт-Петербург - 196

Московская область - 166 (2)

Ростовская область - 151

Нижегородская область - 151 (3)

Свердловская область - 125 (2)

Ставропольский край - 124 (2)

Воронежская область - 109

Красноярский край - 106 (3)

Самарская область - 102

Саратовская область - 101 (2)

Волгоградская область - 97 (2)

Пензенская область - 97

Ульяновская область - 97

Краснодарский край - 91 (1)

Оренбургская область - 91

Республика Калмыкия - 83

Кемеровская область - 83

Архангельская область - 78

Республика Дагестан - 78 (3)

Ханты-Мансийский АО - 76 (1)

Иркутская область - 75

Приморский край - 73

Республика Крым - 72 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 65

Мурманская область - 62 (1)

Кировская область - 62

Алтайский край - 62

Челябинская область - 59

Республика Саха (Якутия) - 58

Пермский край - 56

Омская область - 54 (5)

Орловская область - 51

Республика Бурятия - 51

Новосибирская область - 50

Тюменская область - 49

Удмуртская Республика - 48

Хабаровский край - 47

Томская область - 45

Белгородская область - 44

Костромская область - 44

Ямало-Ненецкий АО - 44

Сахалинская область - 44

Астраханская область - 43 (1)

Ивановская область - 41 (1)

Ярославская область - 39

Вологодская область - 39

Ленинградская область - 36

Республика Ингушетия - 36

Амурская область - 36

Забайкальский край - 35

Республика Коми - 33

Кабардино-Балкарская Республика - 33

Магаданская область - 33

Брянская область - 32

Рязанская область - 31

Республика Мордовия - 31

Республика Алтай - 31

Липецкая область - 30

Республика Башкортостан - 30

Чувашская Республика - 30

Калужская область - 29

Владимирская область - 28

Тульская область - 27 (2)

Республика Тыва - 27

Республика Хакасия - 27

Тамбовская область - 26

Калининградская область - 25

Псковская область - 25

Республика Северная Осетия - 25

Республика Татарстан - 25

Курская область - 24

Новгородская область - 24

Курганская область - 24

Тверская область - 22 (2)

Республика Адыгея - 22 (1)

Республика Карелия - 19

Республика Марий Эл - 16

Камчатский край - 13

Смоленская область - 12 (1)

Еврейская АО - 7

Севастополь - 7

Чеченская Республика - 4 (1)

Ненецкий АО - 1

