За последние сутки в России выявлено 5185 случаев коронавируса в 84 регионах, 51 человек скончался, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Число умерших в сутки оказалось минимальным с 27 апреля. Всего в стране выявлено 1 030 690 заболевших и 17 871 умерших.
Из больниц за последние сутки выписано 2328 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 843 277 человек.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 690 (14)
Санкт-Петербург - 196
Московская область - 166 (2)
Ростовская область - 151
Нижегородская область - 151 (3)
Свердловская область - 125 (2)
Ставропольский край - 124 (2)
Воронежская область - 109
Красноярский край - 106 (3)
Самарская область - 102
Саратовская область - 101 (2)
Волгоградская область - 97 (2)
Пензенская область - 97
Ульяновская область - 97
Краснодарский край - 91 (1)
Оренбургская область - 91
Республика Калмыкия - 83
Кемеровская область - 83
Архангельская область - 78
Республика Дагестан - 78 (3)
Ханты-Мансийский АО - 76 (1)
Иркутская область - 75
Приморский край - 73
Республика Крым - 72 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 65
Мурманская область - 62 (1)
Кировская область - 62
Алтайский край - 62
Челябинская область - 59
Республика Саха (Якутия) - 58
Пермский край - 56
Омская область - 54 (5)
Орловская область - 51
Республика Бурятия - 51
Новосибирская область - 50
Тюменская область - 49
Удмуртская Республика - 48
Хабаровский край - 47
Томская область - 45
Белгородская область - 44
Костромская область - 44
Ямало-Ненецкий АО - 44
Сахалинская область - 44
Астраханская область - 43 (1)
Ивановская область - 41 (1)
Ярославская область - 39
Вологодская область - 39
Ленинградская область - 36
Республика Ингушетия - 36
Амурская область - 36
Забайкальский край - 35
Республика Коми - 33
Кабардино-Балкарская Республика - 33
Магаданская область - 33
Брянская область - 32
Рязанская область - 31
Республика Мордовия - 31
Республика Алтай - 31
Липецкая область - 30
Республика Башкортостан - 30
Чувашская Республика - 30
Калужская область - 29
Владимирская область - 28
Тульская область - 27 (2)
Республика Тыва - 27
Республика Хакасия - 27
Тамбовская область - 26
Калининградская область - 25
Псковская область - 25
Республика Северная Осетия - 25
Республика Татарстан - 25
Курская область - 24
Новгородская область - 24
Курганская область - 24
Тверская область - 22 (2)
Республика Адыгея - 22 (1)
Республика Карелия - 19
Республика Марий Эл - 16
Камчатский край - 13
Смоленская область - 12 (1)
Еврейская АО - 7
Севастополь - 7
Чеченская Республика - 4 (1)
Ненецкий АО - 1