Выводы главы Росздравнадзора о неточности при регистрации смертей от коронавирусной инфекции не основаны на анализе статистических данных, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, увеличение смертности в РФ в период пандемии связано как с COVID-19, так и с другими заболеваниями, к более тяжелому течению которых приводила инфекция.

"Как показывает накопленный опыт и анализ случаев смерти в период эпидемического подъема, увеличение смертности среди населения в период пандемии COVID-19 связано как непосредственно с коронавирусной инфекцией, так и с декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний", - цитирует Минздрава ТАСС.

Глава Минздрава напомнил, что порядок учета смертности и определения причин соответствует требованиям Международной статистической классификации болезней.

Министр также отметил, что заявления главы Росздравнадзора Аллы Самойловой о том, что при проверке данных о летальных исходах в стационарах найдены неточности регистрации смертей пациентов с коронавирусом, основаны "не на анализе статистики".

"Данные <...> не основаны на анализе статистических данных по стране, а были получены в ходе проверок отдельных медицинских организаций. Проведение такого анализа относится к компетенции Минздрава России и Росстата", - отметил Мурашко.

В то время как в обязанности Росздравнадзора входит выдача предписаний об устранении выявленных нарушений и контроль за их устранением, добавил он.

Глава Минздрава подчеркнул, что министерство всегда придает важное значение полноте и достоверности статистики. При этом он уточнил, что процесс определения причины смерти может занимать длительное время и по его окончании статистические данные уточняются. "Такие подходы действуют не только в период пандемии, но и в "мирное" время", - добавил Мурашко.

Ранее издание "Медицинский вестник" сообщило со ссылкой на главу Росздравнадзора Самойлову, что медучреждения в РФ по-разному кодируют причины смерти пациентов в стационарах для больных COVID-19. По словам Самойловой, часть смертей оформлялись как вызванные другими заболеваниями, не связанными с коронавирусом.

"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания, сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое", - приводит издание слова главы Росздравнадзора.