Главный токсиколог больницы в Омске Александр Сабаев

www.omskinform.ru Врачи омской больницы изначально лечили Алексея Навального от предполагаемого отравления, но изменили свой подход спустя шесть часов, когда лаборатория не обнаружила следов яда в его организме

Moscow-Live.ru

Врачи омской больницы изначально лечили Алексея Навального от предполагаемого отравления, но изменили свой подход спустя шесть часов, когда лаборатория не обнаружила следов яда в его организме. Об этом Reuters заявил один из лечивших его врачей, главный токсиколог больницы в Омске Александр Сабаев.

Он заявил, что изначально подозревал отравление и назначал политику соответствующее лечение. Навального подключили к искусственной вентиляции легких, ввели в искусственную кому и дали использующийся в экстренных случаях препарат атропин. По данным источника Reuters в медицинских кругах, такой способ лечения совпадает с лечением от ядов группы "Новичок", от одного из которых предположительно пострадал Навальный. Однако Сабаев заявил, что Навальный не был отравлен, и страдал от серьезного нарушения метаболизма. "Я как токсиколог уверен: нет там "Новичка", - сказал он.

Сабаев сказал, что за то время, пока у них находился Навальный, местные доктора дали ему три миллиграмма атропина. По его словам, это было связано с тем, что у оппозиционера была проблема с легкими: небольшая доза атропина, который часто используется в экстренных ситуациях, была правильным средством. Кроме того, врач заявил, что уровень сахара в крови Навального был в четыре раза выше нормы и что у него был панкреатит. Другие источники среди омских медиков оспаривают этот диагноз.

Ранее Сабаев заявил, что состояние политика могло быть спровоцировано алкоголем, диетой, стрессом или переутомлением. По его словам, об отсутствии токсинов в организме говорит тот факт, что врачи не нашли повреждения печени, почек и легких Навального, зато за несколько дней до госпитализации у него были проблемы с пищеварением, и он сидел на диетах. "Любые внешние факторы могли подтолкнуть к тому, что какое-то ухудшение началось внезапно. Даже банальное отсутствие завтрака", - отметил токсиколог. В Минздраве РФ, комментируя произошедшее с Навальным, утверждали, что впасть в кому можно без видимых причин.