В Кремле не намерены ограничивать дипломатов в соцсетях после скандала с постом Захаровой о стуле для сербского президента

Moscow-Live.ru / Ольга Шуклина Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недоразумением инцидент из-за поста официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook о президенте Сербии Александре Вучиче

Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недоразумением инцидент из-за поста официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook о президенте Сербии Александре Вучиче, передает РБК. Песков отметил, что российское руководство по-прежнему поддерживает развитие партнерских отношений двух стран.

"Наши дружеские партнерские отношения, стратегическое партнерство с Сербией, являются важнейшими. Все без исключения в руководстве РФ, на экспертном уровне являются приверженными сторонниками дальнейшего развития нашего партнерства. Российский МИД делает очень много для развития этих отношений", - добавил он.

"Возможно, действительно, возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками. Я знаю, что моя коллега принесла извинения", - сказал Песков, добавив, что Кремль не намерен вводить какие-либо ограничения для дипломатов в соцсетях, поскольку их активность такого рода является необходимой частью их работы и "должна продолжаться по нарастающей". В то же время необходимо обращать особое внимание к корректности формулировок в соцсетях, чтобы не вызывать недопонимания.

Поводом для конфликта стал комментарий Захаровой к фото, на котором Александр Вучич сидит на стуле напротив президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома. Захаровой это напомнило допрос. "Если вас позвали в БД, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь, как на фото #2", - напсала она, прикрепив к посту знаменитый кадр "нога на ногу" с Шэрон Стоун из фильма "Основной инстинкт".

Вучич в ответ назвал пост Захаровой пошлым и примитивным, подчеркнув, что в ходе беседы с Трампом отстаивал в том числе и взаимодействие с Россией. "Меня сажают на стул, мы провели откровенный разговор, в котором я защищал даже наши отношения с Китаем. Что, мне надо было сказать: "Слушай, а почему у меня не такое высокое кресло, как у тебя, президент Америки?" Мне надо было уйти, потому что мне помешал стул? Я не мечтаю ни о креслах, ни об "Основном инстинкте"" - сказал сербский президент. Он отметил, что сел на этот стул, чтобы "решать проблемы Сербии и бороться за ее интересы. Если бы надо было, я бы стоял, присел, что угодно".

Ряд сербских чиновников тоже раскритиковали неудачную шутку Захаровой. Позже она отредактировала пост, попросив прощения и отметив, что ее слова были неверно истолкованы. "Единственное, что в нем содержалось, - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных". Протокольные уловки стали одним из приёмов, на которые регулярно идут американские чиновники, чтобы искусственно создать видимость собственной исключительности. А это неприемлемо", - написала она.

Песков отметил, что в Кремле предпочли бы другой способ размещения гостя. "Что касается эмоционального фона, безусловно, здесь можно сказать, что в европейской культуре, если говорить о рассадке, нам конечно гораздо ближе круглый стол короля Артура", - сказал он.