Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин не стал давать личное поручительство за своего советника Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене. По данным источника "Открытые медиа", участвующего в кампании по защите бывшего журналиста, к Рогозину обращались адвокаты Сафронова.

Источник издания, близкий к руководству "Роскосмоса", заявил, что Рогозин не стал давать поручительство после консультаций с сотрудниками ФСБ, которые работают в корпорации. По словам неназванного знакомого Сафронова, родные и друзья бывшего журналиста еще рассчитывают на неформальную помощь Рогозина, поэтому не хотели бы акцентировать внимание общества на его отказе от личного поручительства.

Рогозин только раз прокомментировал дело Сафронова: в день задержания своего советника, 7 июля, он заявил, что Сафронов проработал в корпорации полтора месяца и не имел доступа к секретной информации. При этом Рогозин подчеркнул, что знал Сафронова как профессионального журналиста и "не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности".

В пресс-службе "Роскосмоса" отмечали, что уголовное дело Сафронова не связано с его деятельностью в госкорпорации. С тех пор в компании отказываются комментировать "ход следственных действий". Адвокат Иван Павлов, информирующий СМИ о деле Сафронова, не смог подтвердить, обращались ли защитники к Рогозину за поручительством.

К заседанию Лефортовского суда Москвы 2 сентября, продлившего арест Сафронова до 7 декабря, за журналиста поручились более 140 человек, в том числе главный редактор РБК Петр Канаев, главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор "Ведомостей" Андрей Шмаров, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков, депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, депутат заксобрания Карелии и бывшая председатель "Яблока" Эмилия Слабунова, а также правозащитники и сотрудники ведущих российских СМИ.

Защита просила, чтобы Сафронову избрали меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, а его родственники и друзья готовы были внести залог в 7 млн рублей. Суд отклонил ходатайства, а также отказался хотя бы частично открыть заседание.