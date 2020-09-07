Открытие станции "Шиес" Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" в Архангельской области, вблизи которой планировалось построить мусорный полигон, состоится 21 сентября. Эту дату назвал врио губернатора региона Александр Цыбульский.

"Станцию на Шиесе откроют ровно через 14 дней. Соответствующий документ уже подписан руководством Росжелдора - приказ 360 от 7 августа. Благодарен министру транспорта РФ Евгению Дитриху за максимально оперативное решение вопроса, о котором договаривались с жителями Ленского района на недавней встрече", - написал Цыбульский на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в понедельник.

В приказе Федерального агентства железнодорожного транспорта, который также опубликовал врио губернатора, отмечается, что станция открывается "для выполнения пассажирских операций по знаку "Б" (продажа билетов на все пассажирские поезда)".

Ранее Александр Цыбульский сообщал о намерении провести переговоры с РЖД по восстановлению остановки на станции "Шиес" при движении поездов по маршруту Воркута - Москва. Территории в районе станции присвоят категорию земли населенных пунктов.

Также Цыбульский по итогам поездки на Шиес сообщал, что рекультивация территории ведется крайне низко, и не исключил возможность судебных разбирательств с ответственной компанией и штрафов. Он отмечал, что у компании есть время до конца года, чтобы выполнить этап технической рекультивации земли.

В пресс-службе правительства Поморья "Интерфаксу" сообщали, что рекультивация земельного участка, где планировалось построить так называемый экотехнопарк "Шиес", будет проводиться в два этапа, а основные работы планируется завершить в 2024 году.

15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

В апреле 2020 года Цыбульский выступил против строительства мусорного полигона в Шиесе. Такой же позиции придерживается и врио главы соседней республики Коми Владимир Уйба.

В начале июня правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных.

Однако в межрегиональной экологической коалиции "Стоп-Шиес" считают, что в дальнейшем власти могут возобновить строительство мусорного полигона на станции Шиес. "Никаких реальных шагов нет, поэтому и веры особенно нет. Юристы расценивают так: это соглашение расторгли, при желании заключат новое... Возможно, пару лет подождут, но никто не помешает им потом снова это начать", - считает координатор юридической группы "Стоп-Шиес" Евгений Абакумов.

По его словам, решение о закрытии проекта по строительству мусорного полигона принято для снижения протестных настроений среди местных жителей.

Проектирование мусорного полигона началось в 2018 году. Против строительства выступали местные жители. Массовые акции протеста проходили во многих российских городах. Затяжной конфликт вокруг строительства в Шиесе стал причиной отставки прежнего губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который назвал протестующих "шелупонью".

В начале текущего года Арбитражный суд региона признал самостроем сооружения у станции Шиес и обязал компанию "Технопарк" их снести.