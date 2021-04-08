Мосгорсуд оставил в силе домашний арест Марии Алехиной и еще троим фигурантам санитарного дела

Пресс-служба Московского городского суда

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест участнице группы Pussy Riot и фигурантке "санитарного дела" Марии Алехиной. Об этом сообщает Telegram-канал "Апология протеста" со ссылкой на адвоката Даниила Бермана.

Алехина находится под домашним арестом с 20 января, апелляционную жалобу на меру пресечения суд не удовлетворил. Перед заседанием суда на Алехину составили административный протокол по статье о неисполнении законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ч. 2 ст. 17.3 КоАП). Алехина пыталась вести видеосъемку судебного заседания 7 апреля, но суд попросил выключить камеру. По этой статье ей может грозить штраф до тысячи рублей.

Домашний арест также оставили в силе еще троим фигурантам дела - муниципальному депутату Дмитрию Барановскому, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и пресс-секретарю ФБК* Кире Ярмыш, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на пресс-службу суда. Мосгорсуд также оставил в силе меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении сторонника ФБК* Николая Ляскина и главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой.

Накануне Мосгорсуд в апелляции заменил домашний арест на запрет определенных действий брату Алексея Навального Олегу, юристу Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь, муниципальным депутатам Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. Теперь им запрещено выходить из дома с 20:00 до 6:00, общаться с лицами, выступающими фигурантами дела, а также отправлять и получать почтовые и телеграфные отправления. Запрет на эти действия продлится до 23 июня, отмечает ОВД-Инфо.

Адвокаты фигурантов дела сообщили, что будут обжаловать решение суда. "Никакой логики здесь нет. Само "санитарное дело" нелогичное, возбуждено вне требований закона. Мне неизвестно, почему суд принял такое решение. С точки зрения права объяснить мне это невозможно. В кассационном порядке подлежит обжалованию постановление", - отметил адвокат Алехиной Даниил Берман. Защитник Ярмыш Вероника Полякова подчеркнула, что мотивировочной части решения суда пока не было, только резолютивная часть без обоснования причины. "Будем обжаловать в кассационной инстанции", - добавила она.

Фигурантов "санитарного дела" обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 1 ст. 236 УК с применением ч. 4 ст. 33 УК): по версии следствия, из-за того, что они призывали людей участвовать в акции 23 января в поддержку Алексея Навального, возник риск заражения коронавирусом.

"Санитарное дело" фактически привело к международному скандалу. За его фигурантов заступились мировые звезды. Так, в поддержку Алехиной и Штейн выступили более 40 европейских и голливудских артистов, режиссеров и музыкантов, заявивших, что обвинения являются попыткой заткнуть активистов и предостеречь людей от участия в протестах против коррупции и в поддержку политического заключенного Алексея Навального. Cреди подписантов открытого письма в поддержку Алехиной и Штейн - режиссеры Педро Альмодовар и Спайк Джонз, актеры Вупи Голдберг, Мартин Шин, Джиллиан Андерсон, Коллин Фаррел, Эд Харрис, Миа Фэрроу, художница Марина Абрамович, певец Питер Гэбриел и другие, а также Европейская киноакадемия.