Петушинский районный суд Владимирской области назначил административные аресты четырем задержанным участникам акции возле покровской колонии ИК-2, где находится Алексей Навальный, сообщает "Апология протеста".

Председатель пермского отделения профсоюза "Альянс врачей"* Артем Борискин, зампредседателя Валерия Меркулова и глава юридической службы организации Александр Генералов получили по 8 суток ареста. Бывшая глава кемеровского штаба Алексея Навального Ксения Пахомова получила 9 суток ареста.

Всем им вменяется ч.3 ст. 20.2.2 КоАП РФ - массовое пребывание граждан, создавшее помехи, совершенное на территориях, непосредственно прилегающих к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы. В протоколе на Генералова говорилось, что его действия повлекли за собой "нарушения функционирования ИК-2, общественного порядка, движения транспорта, пешеходов".

В рапорте замначальника полиции ОМВД России по Петушинскому району говорится, что участники акции поверх одежды "были одеты в белые халаты, похожие на медицинские", а глава профсоюза "Альянс врачей"* Анастасия Васильева - в "белое длинное платье, которое было отчетливо видно из-под верхней одежды".

"Она и ее сопровождающие отчетливо выделялись из общей группы, собирали вокруг себя людей, давали комментарии, писали заявления руководству учреждения, находясь на проезжей части дороги, ведущей непосредственно к ФКУ ИК-2", - говорится в рапорте.

Акция у колонии прошла 6 апреля. Ее участники требовали предоставить Навальному квалифицированную медицинскую помощь. Анастасия Васильева пыталась попасть на прием к администрации колонии или передать туда письмо. Однако ей отказали под предлогом неприемных часов и антикоронавирусных мер. На акции были задержаны 8 человек, включая съемочную группу CNN.