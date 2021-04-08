ВСЕ ФОТО Покровская колония после начала голодовки Навального объявила закупку "запретных" бройлеров

bit245 / DepositPhotos ИК-2 готова заплатить поставщику за счет федерального бюджета до 275 496 рублей - по 230 рублей за каждого цыпленка весом не менее 1,35 кг. Заявки принимаются до 13 апреля

Алексей Навальный / YouTube Сам Навальный удивился "примитивности" попыток дискредитировать его голодовку

Мосгорсуд / VK.com

Исправительная колония N2 в Покрове Владимирской области, где находится Алексей Навальный, объявила закупку 1200 тушек цыплят-бройлеров, обнаружили "Открытые медиа" на официальном сайте для размещения госзаказа.

Аукцион был объявлен 5 апреля - через несколько дней после того, как политик начал голодовку, требуя оказать ему квалифицированную медицинскую помощь. Последний раз колония закупала курицу в марте 2019 года.

ИК-2 готова заплатить поставщику за счет федерального бюджета до 275 496 рублей - по 230 рублей за каждого цыпленка весом не менее 1,35 кг. Заявки принимаются до 13 апреля. В техзадании особо оговаривается, что у продукта должен быть запах, "свойственный свежему мясу данного вида птицы".

Ранее супруга Навального Юлия рассказала, что голодающему оппозиционеру подбрасывают в карманы конфеты, а начальник колонии принес в отряд электроплиту и жарил курицу, хотя "вроде бы курица запрещена на зоне".

Сам Навальный удивился "примитивности" попыток дискредитировать его голодовку. По его словам, адвокат предупреждал, что голодающих могут "пытать" видами и запахами жареной курицы, но Навальный считал, что в покровской колонии это "невозможно", так как на кухне готовить запрещено и не на чем, а курица "вообще под тотальным запретом", ее нельзя ни купить, ни получить в передаче.

"И что вы думаете? Через два дня захожу на кухню попить, там стоит радостный "дневальный" и жарит курицу! Плитку притащили! Потом хлеб начали жарить и еще что-то. И так теперь целыми днями. Все правила и распорядки отменили. Пир и либерализация!" - рассказал Навальный.

В конце марта сообщил об ухудшении своего состояния и пытке бессонницей, с 31 марта держит голодовку. По словам адвокатов политика, он сильно истощен и потерял уже около 15 килограммов. 5 апреля Навального перевели в медсанчасть с "признаками ОРЗ". У Навального поднялась температура и начался кашель. Он сообщил, что трое заключенных из его отряда госпитализированы с туберкулезом.

Команда Навального сообщила, что сотрудники ФСИН отказали оппозиционеру в допуске московских профессоров, потому что "профессор напишет свое заключение, а как нам потом спорить с профессором". При этом в колонию успели наведаться съемочные группы российских госканалов и Мария Бутина, сидевшая в американской тюрьме за незаконное лоббирование интересов России. Бутина заявила, что Навальный выглядит и ходит нормально, "лежит как барин" и вызывает недовольство других заключенных.

Правозащитный проект Gulagu.net после выхода сюжета "России 24" об ИК-2 сообщил, что в нем под видом рядовых осужденных были показаны "привилегированные" заключенные, которые сотрудничают с администрацией колонии и участвуют в унижениях и избиениях других узников.

7 апреля адвокаты Навального сообщили, что у него пропадает чувствительность не только ног, но и рук. Медики ФСИН сделали МРТ и обнаружили у Навального две грыжи и протрузию. Фельдшер в колонии настаивает, что Навальный должен принимать диклофенак и никотиновую кислоту, которые "не используются уже лет 30 в медицине".