В дагестанской воинской части загорелся и взорвался танк

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В Буйнакском районе Дагестана в воинской части загорелся танк, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа. Инцидент произошел около 23:00 7 апреля на открытой стоянке.

"Пожарными расчетами возгорание машины было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются", - говорится в сообщении. Baza уточняет, что взрыв случился на территории воинской части N63354 в Буйнакске взорвался танк.

"По предварительным данным, сдетонировали боеприпасы, которые были загружены в машину. Как отмечается, взрыв мог произойти из-за короткого замыкания", - пишет Telegram-канал.

"Взрывы были такие, как будто боеприпасы взрывались. Как будто автоматные выстрелы - видимо, патроны взрывались. Пару минут какие-то взрывы и два-три больших" - рассказал "Пятому каналу" депутат села Герей-Авлак Малик Баглиев. По его словам, пожар был быстро потушен, но жителей села эвакуировали ради безопасности.