Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК*) в 2020 году получил в качестве пожертвований почти 52,5 миллиона рублей, говорится в бухгалтерском отчете организации.

Согласно этим данным, из этих денег 41,2 млн рублей ФБК* направил на свои проекты и программы, 16,3 млн - на содержание фонда, более 2,9 млн - на приобретение основных средств и иного имущества.

Всего за год ФБК* потратил 60,4 млн рублей. В начале года у фонда было 52,6 млн рублей, в конце года - 44,8 миллиона рублей, пишет "МБХ медиа".

В отчете указано, что летом 2020 года ФБК* не прекращал своей деятельности. Также в нем говорится о решении суда, обязавшего фонд выплатить 29,2 млн рублей компании "Московский школьник", связанной с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.

В 2019 году суд взыскал с ФБК*, а также Алексея Навального и Любови Соболь по аналогичному иску 88 млн рублей в пользу "Московского школьника".

Суд также обязал Навального удалить ролик про пищекомбинат, поскольку, согласно решению судьи, там содержатся сведения, которые порочат деловую репутацию компании. Согласно документам, представленным в суд истцом, один из клиентов "Московского школьника" расторгнул с предприятием контракт после публикации ролика на Youtube-канале "Навальный Live".

Как ранее сообщалось, "Московский школьник" и ряд других компаний, которые занимаются поставками продуктов питания в столичные детские сады, школы, психдиспансеры, интернаты и другие учреждения, связаны с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Вокруг деятельности этих компаний неоднократно вспыхивали скандалы, вызванные поставками некачественной еды.

В 2019 году стало известно, что за 8 лет к структурам Пригожина было подано 711 исков на сумму 899 млн рублей: от употребления некачественной еды пострадали воспитанники детских садов, пациенты больниц и санаториев, спасатели и военные.

Истцы жаловались на обнаружение несъедобных ингредиентов, в том числе червей, тараканов, человеческих волос и полиэтиленовых пакетов. Еда иногда была приготовлена из гнилых продуктов или инфицирована, или же военнослужащие и школьники получали еду с задержкой и в меньших количествах, а сам подрядчик нарушал технологию приготовления и условия хранения еды.

Структуры "повара Путина" в ответ активно судятся с теми, кто выдвигает претензии к качеству еды. За те же восемь лет было подано 533 встречных иска на 2,9 млрд рублей. Компании Пригожина выиграли каждый четвертый суд, в котором выступали ответчиками.