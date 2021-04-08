Строительство школы в городе Кемь, октябрь 2020 года

Официальный интернет-портал Республики Карелия Строительство школы в городе Кемь, октябрь 2020 года

Официальный интернет-портал Республики Карелия

Кража ноутбука, с которого рабочие управляли бетонным заводом, привела к временной остановке строительства школы в городе Кемь, передает "Интерфакс" со ссылкой на управлении МВД по Карелии. Без компьютера темпы работ замедлились в несколько раз.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже, которым оказался уже имевший проблемы с законом несовершеннолетний кемлянин. По данным полиции, он признался в преступлении и сказал, что оставил ноутбук себе для личного пользования. В итоге компьютер у него изъяли и передадут законному владельцу.

Молодой человек стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ему грозит до пяти лет колонии.

Строительство средней школы на 1,2 тыс. мест в Кеми началось осенью прошлого года.