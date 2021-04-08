Полиция попросила запретить "скопинскому маньяку" общение с журналистами и в интернете

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Межмуниципальный отдел МВД "Скопинский" в Рязанской области просит суд запретить "скопинскому маньяку" Виктору Мохову общение со СМИ и в интернете, а также посещение кафе, баров и ресторанов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

6 апреля Скопинский районный суд отложил до 15 апреля рассмотрение искового заявления полиции о дополнительных ограничениях для Мохова, которые действуют после его освобождения из колонии за похищение и постоянные изнасилования двух девушек.

Суд установил в отношении Мохова административный надзор на шесть лет. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома с 22:00 до 6:00 и выезжать за пределы Скопинского района без разрешения правоохранителей. Он также должен дважды в месяц отмечаться в ОВД.

3 марта Мохов вышел из исправительной колонии N4 в Саратовской области, где отсидел 17 лет. Согласно постановлению ФСИН, на следующий день он должен был вернуться в Скопин, но приехал лишь 5 марта. Вскоре после освобождения он дал интервью Ксении Собчак, которое вызвало большой резонанс.

В этой беседе Мохов заявил, что готов "заняться" своей бывшей узницей Еленой Самохиной, которая "больше не рожает" после того, как в неволе родила двух детей от маньяка (третий родился мертвым после ее освобождения). Также он признался, что все еще любит другую свою бывшую пленницу Екатерину Мартынову. После выхода из колонии он попытался добавить девушку в друзья во "ВКонтакте". Мартынова запросила в СК госзащиту и получила ее. Мужчина также сказал Собчак, что "немножко оступился" и уже искупил свою вину.

За участие в двухчасовых съемках суд оштрафовал Мохова на 1200 рублей. Согласно постановлению, суд счел это нарушением статьи 19.24 КоАП "Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре".

Мохов вину признал не полностью - он подтвердил, что участвовал в съемках, но, по его словам, не считал это нарушением, так как это не культурно-массовое мероприятие. Суд этот довод не принял, указав, что массовое мероприятие - это любое организованное собрание людей на открытом пространстве или в помещении, к тому же нарушение подтверждается видеозаписью. Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней с момента вступления постановления в силу.