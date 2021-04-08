Словакия и Венгрия - две страны Евросоюза, решившие использовать российскую вакцину, не дожидаясь одобрения Европейским агентством лекарственных средств

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Это решение привело к политическому кризису в Словакии, закончившемуся отставкой поддерживавшего идею импорта российской вакцины премьер-министра Игора Матовича и его кабинета

European People's Party / Flickr

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный правительством РФ, попросил власти Словакии вернуть партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V", чтобы ее можно было использовать в других странах. Об этом сообщается в микроблоге вакцины в Twitter.

В сообщении говорится, что лаборатория в Словакии, в которой тестировалась поставленная партия российской вакцины, не входит в сеть официальных лабораторий Евросоюза. Таким образом, условия контракта были нарушены.

"К сожалению, в нарушение существующего контракта как акт саботажа Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами провел испытания "Спутник V" в лаборатории, которая не является частью сети официальных лабораторий контроля лекарственных средств ЕС, несмотря на то что такие лаборатории были доступны", - приводит РИА "Новости" сообщение РФПИ.

Кроме того, по данным разработчиков вакцины, словацкий регулятор запустил кампанию по дезинформации, которая направлена против вакцины. Более того, регулятор планирует провокации и в будущем, считают в Москве.

В РФПИ отметили, что письмо с просьбой вернуть вакцину отправлено властям Словакии 6 апреля. Там также опровергли сообщения о том, что российская вакцина, поставленная в Словакию, отличается от вакцины, прошедшей клинические испытания. Эти сведения в РФПИ считают недостоверными, так как все партии произведенной вакцины проходят жесткий контроль в Центре имени Гамалеи.

Ранее словацкий регулятор заявил, что производитель "Спутника V" не представил ему доказательства безопасности и эффективности вакцины, на основе которых он может принять экспертное заключение о ее качестве. Кроме того, утверждалось, что поставленная в Словакию партия не соответствует характеристикам, описанным в медицинском журнале The Lancet.

Об этом заявила глава словацкого Государственного института по контролю за лекарствами Зузана Банёва. По ее словам, регулятор получил только 20 процентов необходимых сведений о вакцине, передает радио "Свобода"*. В частности, от словацких специалистов утаили информацию о доклинических и клинических испытаний и о производстве препарата. Регулятор повторно запрашивал эту информацию у российской стороны, но не получил ответа, пояснила Банёва.

В конце марта о приостановке регистрации препарата по той же причине сообщило бразильское Национальное агентство по санитарному контролю.

Вакцина "Спутник V" разработана Центром имени Гамалеи и 48-м ЦНИИ Минобороны РФ, попавшим под санкции США, при поддержке РФПИ. Согласно публикации в Lancet, третья фаза клинических исследований показала, что эффективность вакцины составляет 91,6 процента, и она полностью защищает от тяжелых случаев COVID-19. "Вакцину одобрили уже в 60 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек", - отмечает РИА "Новости".

Словакия и Венгрия - две страны Евросоюза, решившие использовать российскую вакцину, не дожидаясь одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Это решение привело к политическому кризису в Словакии, закончившемуся отставкой поддерживавшего идею импорта российской вакцины премьер-министра Игора Матовича и его кабинета. Партнеры по коалиции победившей на прошлых выборах консервативной партии "Обычные люди" выступили против закупок до общей сертификации.

Матович по инициативе главы Минздрава Марека Крайчи договорился с Россией о поставках, не уведомив коллег в правительстве и президента Словакии Зузану Чапутову. Кроме того, он пошутил об условиях поставки вакцины "Спутник V". На вопрос о том, что он пообещал России в обмен на вакцину от COVID-19, премьер-министр ответил: "Закарпатскую Украину". Позже Матович заявил, что ничего России не обещал и сама Россия ничего от него не хотела, а МИД Словакии извинился за его шутку перед Украиной.

Всего в Словакию было решено поставить 2 млн доз вакцины "Спутник V", но страна успела получить только 200 тысяч доз.

Теперь глава Минфина Словакии Эдуард Хегер сформирует новое правительство, а Матович займет его пост, пишет "Новая газета".