В России самое дешевое содержание заключенных, которых больше всего на долю населения среди стран Европы

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Россия сохраняет лидирующие в Европе позиции по доле тюремного населения - 356 заключенных на каждые 100 000 жителей (в абсолютных цифрах 519 618 человек). При этом на содержание заключенных Россия тратит меньше всех европейских стран - всего 2,8 евро в день на человека (около 255 рублей в сутки). А тюремный бюджет РФ - самый большой (4,1 млрд евро).

Как следует из доклада экспертов Лозаннского университета, подготовленного для Совета Европы, уровень смертности российского тюремного населения в расчете на 10 тысяч заключенных в 2019 году превысил медианный показатель по странам-членам Совета Европы чуть менее чем вдвое. В течение 2019 года умерли 2420 заключенных. Показатель смертности на 10 тысяч заключенных таким образом составил 46,6. Это примерно соответствует среднему арифметическому по всем странам-членам СЕ (47,7), однако на две трети превышает медианное значение - 27,2 (это значит, что в половине стран показатель ниже этой цифры, а в половине - выше).

Удельный уровень смертности в тюрьмах в России вырос относительно предыдущего года, когда Совет Европы также отмечал Россию среди стран с относительно высоким уровнем тюремной смертности. Как отмечает "Радио Свобода"*, по данным за 2018 год, медианный показатель по Европе составлял 28,3 смерти на 10 тысяч заключенных, а российский показатель - 41,4. В течение 2018 года в России умер 2331 заключенный.

Расчеты Лозаннского университета основаны на официальных данных, полученных у тюремных администраций; в случае России - у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Сведения для опубликованного сегодня отчета предоставили 48 тюремных администраций. Всего в 47 странах-членах Совета Европы 52 тюремные администрации: это связано с тем, что в Испании их две (Каталония имеет отдельную), а в Соединенном Королевстве и в Боснии и Герцеговине - по три. Заполнять опросник Лозаннского университета отказались Украина и все три тюремные администрации Боснии и Герцеговины. Белоруссия и Косово не входят в Совет Европы.