Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области
Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских
 
 
 
Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области
Пресс-служба президента России
 
 
 
Алексей Русских
Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"Постановляю принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию. Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области", - сказано в документе. 

В беседе с президентом назначенный врио губернатора Алексей Русских заявил, что Ульяновская область - регион с большим промышленным, сельскохозяйственным и научным потенциалом. "Самое главное богатство региона - это люди, которые его населяют. На самом деле люди очень трудолюбивые, патриотичные, отзывчивые", - сказал чиновник. - Основное мерило работы губернатора, я считаю, это благосостояние населения, жизненный уровень. Здесь, конечно, еще много предстоит трудиться. Благо энергия у нас есть, у меня, у моей команды. Думаю, что Ваше доверие мы должны оправдать".

Владимир Путин добавил, что новому главе региона следует с вниманием относиться не только к простым гражданам, но и к чиновникам из команды его предшественника. "Я Вас прошу бережно относиться к людям, с которыми Вам сейчас придется столкнуться, начать свою трудовую деятельность", - сказал глава государства, призвав Русских сохранить "костяк кадров".

Ранее в четверг губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку. Он также сообщил, что намерен баллотироваться в Госдуму.

"Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей Ульяновской области в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора", - подчеркнул Морозов. Он выразил надежду, что команда управленцев "нового поколения" "сможет сохранить лучшее, что мы достигли за это время и придать импульс для нового качественного развития области".

Губернатор-"интеллигент" с коммунистическими взглядами

Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске Удмуртской АССР в семье инженеров. В 1991 году он с отличием окончил машиностроительный факультет Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана по специальности "инженер-электромеханик" (специализировался на кафедре "Робототехнические системы и комплексы"), в 2002 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "финансы и кредит".

Алексей Русских является кандидатом экономических наук. В 1991-1992 годах он преподавал на кафедре робототехнических систем и комплексов в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

С 2003 года Русских сотрудничал с московским областным отделением КПРФ. В 2008 году он был избран в центральный комитет компартии, передает ТАСС.

В 2007-2018 годах Алексей Русских был депутатом Государственной думы РФ V-VII созывов. Он сложил депутатские полномочия досрочно 18 сентября 2018 года в связи с переходом в Совет Федерации.

17 сентября 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев наделил Алексея Русских полномочиями члена Совета Федерации РФ, представителя от исполнительного органа власти Московской области.

С ноября 2018 года Алексей Русских - заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике. Он является слушателем четвертого потока в так называемой "школе губернаторов".

За 2019 год Русских задекларировал доход в 5 млн 452 тыс. рублей, а его супруга заработала 648 тыс. рублей.

Морозова обвиняли в "нелояльности" к президенту

Подполковник милиции в отставке Сергей Морозов одержал победу на выборах главы администрации Ульяновской области в декабре 2004 года, и вступил в должность губернатора 6 января 2005 года. На последних выборах в 2016 году Морозов набрал 54,3% голосов при явке около 52,3%. После отставки в 2020 году главы администрации Белгородской области Евгения Савченко Морозов стал старейшим губернатором в России по времени пребывания на посту.

В конце февраля телеграм-канал "Политбюро 3.0" сообщил, что Морозов в ходе закрытого совещания якобы заявил о своей готовности переизбраться на новый срок без согласования кандидатуры с президентом. В ответ Морозов обратился в уголовный розыск, требуя найти и привлечь к ответственности авторов канала за клевету. В результате в Улльяновске было возбуждено уголовное дело о клевете.

В начале марта Морозов подтвердил, что собирается баллотироваться на пятый срок, но подчеркнул, что для этого "должна быть воля населения и, конечно, должна быть поддержка федеральных властей, в том числе лично президента".

В середине марта эксперты холдинга "Минченко консалтинг" спрогнозировали скорую отставку губернатора Ульяновской области. Вместе с ним в "красную зону" попали глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. 7 апреля президент России Владимир Путин освободил Кара-оола от должности, которую тот занимал 14 лет.

"Не удивляйтесь, я к этому шел осознанно, и это решение сам для себя принял. Спасибо президенту, что он поддерживал, я с ним согласовал порядок действий", - сказал бывший глава Тувы в прощальном видеообращении, не назвав причину своего решения уйти в отставку.

Сергей Морозов запомнился рядом эпатажных инициатив. В их числе открытие резиденции Колобка в 2012 году; учреждение в регионе Дня семейного общения 12 июня, который в народе прозвали "днем зачатия"; открытие памятника букве Ё, обязательное тестирование чиновников Ульяновской области на грамотность.

Морозов также предлагал вернуть Ульяновску название Симбирск, похоронить в городе тело Ленина, наладить авиасообщение в области с помощью дирижаблей, наказывать за оскорбление учителей.