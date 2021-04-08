Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области

Пресс-служба президента России Алексей Русских

Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Кремля.

"Постановляю принять отставку губернатора Ульяновской области Морозова С. И. по собственному желанию. Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области", - сказано в документе.

В беседе с президентом назначенный врио губернатора Алексей Русских заявил, что Ульяновская область - регион с большим промышленным, сельскохозяйственным и научным потенциалом. "Самое главное богатство региона - это люди, которые его населяют. На самом деле люди очень трудолюбивые, патриотичные, отзывчивые", - сказал чиновник. - Основное мерило работы губернатора, я считаю, это благосостояние населения, жизненный уровень. Здесь, конечно, еще много предстоит трудиться. Благо энергия у нас есть, у меня, у моей команды. Думаю, что Ваше доверие мы должны оправдать".

Владимир Путин добавил, что новому главе региона следует с вниманием относиться не только к простым гражданам, но и к чиновникам из команды его предшественника. "Я Вас прошу бережно относиться к людям, с которыми Вам сейчас придется столкнуться, начать свою трудовую деятельность", - сказал глава государства, призвав Русских сохранить "костяк кадров".

Ранее в четверг губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил, что уходит в отставку. Он также сообщил, что намерен баллотироваться в Госдуму.

"Именно желанием сосредоточиться на продвижении интересов жителей Ульяновской области в федеральном парламенте и обусловлена моя просьба к главе государства о добровольной отставке с поста губернатора", - подчеркнул Морозов. Он выразил надежду, что команда управленцев "нового поколения" "сможет сохранить лучшее, что мы достигли за это время и придать импульс для нового качественного развития области".

Губернатор-"интеллигент" с коммунистическими взглядами

Алексей Юрьевич Русских родился 17 июля 1968 года в Ижевске Удмуртской АССР в семье инженеров. В 1991 году он с отличием окончил машиностроительный факультет Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана по специальности "инженер-электромеханик" (специализировался на кафедре "Робототехнические системы и комплексы"), в 2002 году - Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ) по специальности "финансы и кредит".

Алексей Русских является кандидатом экономических наук. В 1991-1992 годах он преподавал на кафедре робототехнических систем и комплексов в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

С 2003 года Русских сотрудничал с московским областным отделением КПРФ. В 2008 году он был избран в центральный комитет компартии, передает ТАСС.

В 2007-2018 годах Алексей Русских был депутатом Государственной думы РФ V-VII созывов. Он сложил депутатские полномочия досрочно 18 сентября 2018 года в связи с переходом в Совет Федерации.

17 сентября 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев наделил Алексея Русских полномочиями члена Совета Федерации РФ, представителя от исполнительного органа власти Московской области.

С ноября 2018 года Алексей Русских - заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по экономической политике. Он является слушателем четвертого потока в так называемой "школе губернаторов".

За 2019 год Русских задекларировал доход в 5 млн 452 тыс. рублей, а его супруга заработала 648 тыс. рублей.

Морозова обвиняли в "нелояльности" к президенту

Подполковник милиции в отставке Сергей Морозов одержал победу на выборах главы администрации Ульяновской области в декабре 2004 года, и вступил в должность губернатора 6 января 2005 года. На последних выборах в 2016 году Морозов набрал 54,3% голосов при явке около 52,3%. После отставки в 2020 году главы администрации Белгородской области Евгения Савченко Морозов стал старейшим губернатором в России по времени пребывания на посту.

В конце февраля телеграм-канал "Политбюро 3.0" сообщил, что Морозов в ходе закрытого совещания якобы заявил о своей готовности переизбраться на новый срок без согласования кандидатуры с президентом. В ответ Морозов обратился в уголовный розыск, требуя найти и привлечь к ответственности авторов канала за клевету. В результате в Улльяновске было возбуждено уголовное дело о клевете.

В начале марта Морозов подтвердил, что собирается баллотироваться на пятый срок, но подчеркнул, что для этого "должна быть воля населения и, конечно, должна быть поддержка федеральных властей, в том числе лично президента".

В середине марта эксперты холдинга "Минченко консалтинг" спрогнозировали скорую отставку губернатора Ульяновской области. Вместе с ним в "красную зону" попали глава Тувы Шолбан Кара-оол и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. 7 апреля президент России Владимир Путин освободил Кара-оола от должности, которую тот занимал 14 лет.

"Не удивляйтесь, я к этому шел осознанно, и это решение сам для себя принял. Спасибо президенту, что он поддерживал, я с ним согласовал порядок действий", - сказал бывший глава Тувы в прощальном видеообращении, не назвав причину своего решения уйти в отставку.

Сергей Морозов запомнился рядом эпатажных инициатив. В их числе открытие резиденции Колобка в 2012 году; учреждение в регионе Дня семейного общения 12 июня, который в народе прозвали "днем зачатия"; открытие памятника букве Ё, обязательное тестирование чиновников Ульяновской области на грамотность.

Морозов также предлагал вернуть Ульяновску название Симбирск, похоронить в городе тело Ленина, наладить авиасообщение в области с помощью дирижаблей, наказывать за оскорбление учителей.