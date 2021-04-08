В Москве соучредителей ООО "Шумаков и партнеры" арестовали за масштабные махинации с вложениями в американские рынки

Фотобанк Moscow-Live / Акишин Вячеслав

В Москве арестованы соучредители ООО "Шумаков и партнеры" Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве. Несколько лет их компания обзванивала клиентов крупных банков, предлагая инвестировать сбережения в "проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США" и обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте. В итоге доверившиеся аферистам остались без денег, пишет "Коммерсант".

Шумакова и Ганца задержали в их таунхаусах в элитных подмосковных коттеджных поселках. Следственно-оперативные действия проходили в рамках уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После обыска в домах аналогичные мероприятия были проведены и в офисе компании в "Москва-Сити" на 31-м этаже башни "Империя". Там были изъяты документы, электронные носители информации, клиентские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоохранительных органов.

Бывший старший финансовый советник инвестиционной компании QB Finance Денис Шумаков открыл свое дело в 2016 году, зарегистрировав ООО "Экофинанс Капитал" вместе со своим деловым партнером Георгием Ганцем. В марте 2017 года они сменили название фирмы на "Шумаков и партнеры" и тогда же начали активно привлекать клиентов.

Для этого они обзванивали клиентов нескольких крупных российских банков и предлагали вложить имеющиеся у них деньги в "проведение торговых операций на фондовых и срочных рынках США", обещая прибыль в размере 18% годовых в валюте.

При этом на сайте компании, работавшей без лицензии, можно было увидеть еще большую ставку в 40%. Отсутствие лицензии в компании объясняли тем, что их деятельность происходит не на территории России, а в экономическом пространстве США, и заявляли, что счета их клиентов застрахованы от любых инфраструктурных рисков на сумму до 500 тыс. долларов.

Нередко предполагаемые мошенники звонили клиентам вскоре после того, как они размещали на депозите крупную сумму: мошенники заявляли, что получить дивиденды у банка не удастся, а в свою схему предлагали вкладывать сразу от 50 тыс. до 300 тыс. долларов Особо недоверчивым "демонстрировали" работу механизма на примере вложенной $1 тыс.: быстро получая прибыль, клиент соглашался вложить в инвестиции крупную сумму, заключив договор доверительного управления.

После этого никто из вкладчиков не получал ни процентов по вкладам, ни самих денег под предлогом введенных в отношении России санкций или неожиданного обвала финансового рынка. Более того, когда жертвам демонстрировали фальшивые электронные отчеты о якобы успешных торговых операциях, некоторые из них соглашались еще и на дополнительные инвестиции.

На данный момент установлены около 50 пострадавших, а сумма нанесенного ущерба превышает 300 млн руб. Однако, как говорят участники расследования, уже в самое ближайшее время эти цифры могут вырасти в разы.

В июне прошлого года "Шумаков и партнеры" вновь сменили прописку и название своей фирмы. Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО "Северный капитал" на 25-м этаже башни "Федерация". Сейчас следствие проверяет, куда именно уходили похищенные деньги. По некоторым данным, часть из них оказалась в офшорах, а остальные деньги мошенники тратили на личные нужды. Сейчас они арестованы и предположительно уже признали свою вину.