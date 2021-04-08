СКР предложил разрешить своим сотрудникам ездить по платным дорогам без оплаты

Фотобанк Moscow-Live / Вячеслав Акишин

В Следственном комитете России предложили разрешить своим сотрудникам не платить за проезд по платным дорогам. Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы инициативы предлагают внести изменения в статьи 31.1 и 41 ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности РФ" и включить СКР в перечень тех пользователей платных дорог, кто освобождается от платы за проезд. В пояснительной записке к документу сказано, что сейчас ездить по платным дорогам безвозмездно могут машины пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийно-диспетчерских служб, военной автомобильной инспекции. Отсутствие в этом списке машины СКР, считают в ведомстве, "ограничивает права СКР".

"Реализация законопроекта не потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета, позволив, кроме того, обеспечить экономию бюджетных средств, выделяемых Следственному комитету РФ", - говорят авторы законопроекта.