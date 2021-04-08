Ростовский областной суд постановил оставить Юрия Жданова под арестом по ч. 1 статьи 286 УК о превышении должностных полномочий

Штаб Навального в Ростове-на-Дону / Twitter

Юрия Жданова, арестованного отца директора ФБК* Ивана Жданова, этапировали из СИЗО Ростова-на-Дону в Архангельскую область, сообщил "МБХ медиа" адвокат Денис Николаенко. Он пояснил, что преступление, которое вменяется Жданову, совершено в Ненецком автономном округе, где нет СИЗО, а в Архангельской области, в состав которой входит НАО, находится орган дознания.

"Нас не уведомляли, я в СИЗО узнал сейчас, что его утром туда отправили. Даже вещи не успели передать дополнительные", - рассказал адвокат. Он намерен встретиться с подзащитным в субботу.

Накануне Ростовский областной суд постановил оставить Юрия Жданова под арестом по ч. 1 статьи 286 УК о превышении должностных полномочий. Его сын отметил, что по статистике таких дел в большинстве случаев арест в СИЗО фигурантам не назначают.

"Это показывает, что мой отец особенный, потому что он мой отец. Им надо, видимо, чтобы я впредь говорил... более аккуратное что-либо, постоянно оглядывался, говоря что-то, для того, чтобы с моим отцом не произошло что-либо. Это делается для того, чтобы дотянуться до людей, до которых они не могут это сделать. Это подло и трусливо со стороны власти", - прокомментировал Иван Жданов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Юрия Жданова задержали в Ростове-на-Дону 26 марта. По версии следствия, работая в администрации поселка Искателей в Ненецком автономном округе, Жданов превысил должностные полномочия, когда в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру местной жительнице по договору социального найма.

Позже оказалось, что семья женщины уже получила жилищную субсидию. Договор расторгли, а квартиру администрация вернула по суду. Иван Жданов отмечал, что год назад проверка по этому случаю не выявила нарушений, а глава поселка, распоряжением которого жительнице выделили квартиру, не стал фигурантом уголовного дела.

По словам директора ФБК*, его отец не знал, что женщина уже получила жилищную субсидию. Кроме того, комиссия, в которую входил Жданов-старший, является совещательным органом и не может принимать никаких решений, а только давать рекомендации. Иван Жданов отмечал, что год назад по этому случаю уже проводили проверку, но "ничего криминального не находили".

После ареста Юрий Жданов пожаловался на условия содержания в СИЗО: в камере, рассчитанной на четырех человек, находится пятеро, из-за этого они вынуждены спать посменно. Председатель Общественной наблюдательной комиссии Ростова-на-Дону Игорь Омельченко заявил, что члены ОНК не будут посещать Жданова: "Он же не звезда какая-то, чтобы к нему отдельно людей посылать".