Директор Росгвардии генерал Виктор Золотов

Пресс-служба президента России

Директор Росгвардии генерал Виктор Золотов дал большое интервью ТАСС, в котором затронул в том числе и тему недавних протестов в России. Он в очередной раз заявил, что сотрудники Росгвардии действуют "исключительно в рамках закона и адекватно ситуации".

"Хочу напомнить, что мы живем в правовом государстве, где организация и проведение массовых мероприятий четко регламентированы законом, который определяет правила и условия их проведения. Организаторам и участникам подобных акций нужно понимать, что они грубо нарушают закон, следовательно, к ним могут быть применены соответствующие меры. В этих ситуациях личный состав Росгвардии в первую очередь ориентирован на обеспечение общественного порядка, требований закона и безопасности граждан. И наша задача не дать экстремистам раскачать ситуацию!" - заявил Золотов.

По его словам, росгвардейцы вмешиваются лишь тогда, когда силам полиции необходима дополнительная помощь, и действуют гораздо корректнее своих коллег из Евросоюза или США. "Просто некоторые предпочитают не замечать этой существенной разницы или очень однобоко подходят к вопросу оценки действий правоохранителей в нашей стране", - пояснил Золотов, поблагодарив подчиненных за выдержку и мужество, "которые они проявляют, несмотря на провокации, а иногда и немотивированную агрессию в их адрес".

Акции в поддержку Алексея Навального в конце января и начале февраля сопровождались многочисленными случаями чрезмерного применения силы против мирных демонстрантов, некоторые из них получили травмы. Кроме того, задержанные столкнулись с жестоким обращением и пытками. Всего в связи с акциями в поддержку Навального были задержаны более 11 тысяч человек, свыше 1250 человек за месяц подверглись аресту.

Среди задержнных и пострадавших оказалось немало журналистов. 2 февраля cообщество независимых российских СМИ "Синдикат-100" призвало руководство МВД и Росгвардии, а также рядовых их сотрудников прекратить мешать журналистам, освещающим акции протеста.

Авторы обращения напомнили, что в законе "О средствах массовой информации" (статья 47 "Права журналиста") прямо указано право журналиста посещать "места массовых скоплений граждан". Однако на протестах к журналистам применяли физическую силу, а всего 23 и 31 января было зафиксировано 180 случаев нарушения прав работников СМИ.

По данным "ОВД-Инфо", на последних акциях задерживались 235 журналистов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 февраля заявил, что случаи задержания журналистов не были массовыми и большинство корреспондентов имело возможность нормально работать. Глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов также заявил, что все задержания были правомерны, а случаи избиения журналистов якобы не нашли подтверждения.

Позднее стало известно, что Росгвардия вместе с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова организуют специальные лекции-тренинги для студентов, где будущим журналистам расскажут, как безопасно освещать массовые акции.