За последние сутки в России выявлено 5212 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 129 человек умерли Из больниц за последние сутки выписано 6615 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 690 207
 
 
 
За последние сутки в России выявлено 5212 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 129 человек умерли
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
 
 
 
Из больниц за последние сутки выписано 6615 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 690 207
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние сутки в России выявлено 5212 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 129 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 882 347 заболевших и 14 854 умерших.

Из больниц за последние сутки выписано 6615 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 690 207.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 691 (14)
Свердловская область - 178 (7)
Московская область - 161 (2)
Санкт-Петербург - 155 (10)
Ставропольский край - 137 (2)
Ростовская область - 129 (6)
Красноярский край - 128 (5)
Ханты-Мансийский АО - 127 (2)
Иркутская область - 119
Нижегородская область - 117 (2)
Мурманская область - 116 (4)
Краснодарский край - 112 (2)
Омская область - 105 (3)
Оренбургская область - 101 (3)
Ульяновская область - 100
Новосибирская область - 99 (4)
Алтайский край - 98 (4)
Хабаровский край - 98 (2)
Воронежская область - 97 (1)
Приморский край - 97
Саратовская область - 95 (1)
Волгоградская область - 88 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 88
Челябинская область - 87
Кемеровская область - 86 (1)
Тюменская область - 77
Архангельская область - 70 (12)
Пермский край - 68
Сахалинская область - 65
Кировская область - 60 (2)
Республика Коми - 59 (2)
Республика Саха (Якутия) - 57 (1)
Республика Калмыкия - 55
Костромская область - 53
Пензенская область - 51 (1)
Томская область - 51
Республика Дагестан - 48 (2)
Белгородская область - 45 (1)
Самарская область - 43 (1)
Орловская область - 38 (1)
Ярославская область - 37
Астраханская область - 34 (1)
Республика Башкортостан - 34 (1)
Тульская область - 33 (4)
Ленинградская область - 31 (5)
Республика Татарстан - 31
Республика Мордовия - 30
Чувашская Республика - 30
Курская область - 29
Рязанская область - 29 (2)
Республика Карелия - 29 (1)
Республика Бурятия - 29
Вологодская область - 28
Тверская область - 27 (3)
Удмуртская Республика - 27
Ивановская область - 26
Калужская область - 26
Тамбовская область - 26 (1)
Брянская область - 25
Республика Адыгея - 25
Республика Ингушетия - 25
Владимирская область - 24 (3)
Республика Тыва - 24
Республика Крым - 24
Курганская область - 21
Республика Алтай - 21
Смоленская область - 20 (2)
Амурская область - 20
Магаданская область - 20
Псковская область - 19 (2)
Республика Хакасия - 18 (2)
Камчатский край - 18
Липецкая область - 17
Республика Марий Эл - 15
Калининградская область - 14
Новгородская область - 14
Кабардино-Балкарская Республика - 14 (1)
Забайкальский край - 13 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 10
Чеченская Республика - 8 (1)
Республика Северная Осетия - 7
Еврейская АО - 4
Ненецкий АО - 3
Севастополь - 3
Чукотский АО - 1