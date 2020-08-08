За последние сутки в России выявлено 5212 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 129 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 882 347 заболевших и 14 854 умерших.
Из больниц за последние сутки выписано 6615 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 690 207.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 691 (14)
Свердловская область - 178 (7)
Московская область - 161 (2)
Санкт-Петербург - 155 (10)
Ставропольский край - 137 (2)
Ростовская область - 129 (6)
Красноярский край - 128 (5)
Ханты-Мансийский АО - 127 (2)
Иркутская область - 119
Нижегородская область - 117 (2)
Мурманская область - 116 (4)
Краснодарский край - 112 (2)
Омская область - 105 (3)
Оренбургская область - 101 (3)
Ульяновская область - 100
Новосибирская область - 99 (4)
Алтайский край - 98 (4)
Хабаровский край - 98 (2)
Воронежская область - 97 (1)
Приморский край - 97
Саратовская область - 95 (1)
Волгоградская область - 88 (1)
Ямало-Ненецкий АО - 88
Челябинская область - 87
Кемеровская область - 86 (1)
Тюменская область - 77
Архангельская область - 70 (12)
Пермский край - 68
Сахалинская область - 65
Кировская область - 60 (2)
Республика Коми - 59 (2)
Республика Саха (Якутия) - 57 (1)
Республика Калмыкия - 55
Костромская область - 53
Пензенская область - 51 (1)
Томская область - 51
Республика Дагестан - 48 (2)
Белгородская область - 45 (1)
Самарская область - 43 (1)
Орловская область - 38 (1)
Ярославская область - 37
Астраханская область - 34 (1)
Республика Башкортостан - 34 (1)
Тульская область - 33 (4)
Ленинградская область - 31 (5)
Республика Татарстан - 31
Республика Мордовия - 30
Чувашская Республика - 30
Курская область - 29
Рязанская область - 29 (2)
Республика Карелия - 29 (1)
Республика Бурятия - 29
Вологодская область - 28
Тверская область - 27 (3)
Удмуртская Республика - 27
Ивановская область - 26
Калужская область - 26
Тамбовская область - 26 (1)
Брянская область - 25
Республика Адыгея - 25
Республика Ингушетия - 25
Владимирская область - 24 (3)
Республика Тыва - 24
Республика Крым - 24
Курганская область - 21
Республика Алтай - 21
Смоленская область - 20 (2)
Амурская область - 20
Магаданская область - 20
Псковская область - 19 (2)
Республика Хакасия - 18 (2)
Камчатский край - 18
Липецкая область - 17
Республика Марий Эл - 15
Калининградская область - 14
Новгородская область - 14
Кабардино-Балкарская Республика - 14 (1)
Забайкальский край - 13 (1)
Карачаево-Черкесская Республика - 10
Чеченская Республика - 8 (1)
Республика Северная Осетия - 7
Еврейская АО - 4
Ненецкий АО - 3
Севастополь - 3
Чукотский АО - 1