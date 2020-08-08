За последние сутки в России выявлено 5212 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 129 человек умерли

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Из больниц за последние сутки выписано 6615 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 690 207

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние сутки в России выявлено 5212 случаев коронавируса во всех 85 регионах, 129 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 882 347 заболевших и 14 854 умерших.

Из больниц за последние сутки выписано 6615 человек. Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 690 207.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 691 (14)

Свердловская область - 178 (7)

Московская область - 161 (2)

Санкт-Петербург - 155 (10)

Ставропольский край - 137 (2)

Ростовская область - 129 (6)

Красноярский край - 128 (5)

Ханты-Мансийский АО - 127 (2)

Иркутская область - 119

Нижегородская область - 117 (2)

Мурманская область - 116 (4)

Краснодарский край - 112 (2)

Омская область - 105 (3)

Оренбургская область - 101 (3)

Ульяновская область - 100

Новосибирская область - 99 (4)

Алтайский край - 98 (4)

Хабаровский край - 98 (2)

Воронежская область - 97 (1)

Приморский край - 97

Саратовская область - 95 (1)

Волгоградская область - 88 (1)

Ямало-Ненецкий АО - 88

Челябинская область - 87

Кемеровская область - 86 (1)

Тюменская область - 77

Архангельская область - 70 (12)

Пермский край - 68

Сахалинская область - 65

Кировская область - 60 (2)

Республика Коми - 59 (2)

Республика Саха (Якутия) - 57 (1)

Республика Калмыкия - 55

Костромская область - 53

Пензенская область - 51 (1)

Томская область - 51

Республика Дагестан - 48 (2)

Белгородская область - 45 (1)

Самарская область - 43 (1)

Орловская область - 38 (1)

Ярославская область - 37

Астраханская область - 34 (1)

Республика Башкортостан - 34 (1)

Тульская область - 33 (4)

Ленинградская область - 31 (5)

Республика Татарстан - 31

Республика Мордовия - 30

Чувашская Республика - 30

Курская область - 29

Рязанская область - 29 (2)

Республика Карелия - 29 (1)

Республика Бурятия - 29

Вологодская область - 28

Тверская область - 27 (3)

Удмуртская Республика - 27

Ивановская область - 26

Калужская область - 26

Тамбовская область - 26 (1)

Брянская область - 25

Республика Адыгея - 25

Республика Ингушетия - 25

Владимирская область - 24 (3)

Республика Тыва - 24

Республика Крым - 24

Курганская область - 21

Республика Алтай - 21

Смоленская область - 20 (2)

Амурская область - 20

Магаданская область - 20

Псковская область - 19 (2)

Республика Хакасия - 18 (2)

Камчатский край - 18

Липецкая область - 17

Республика Марий Эл - 15

Калининградская область - 14

Новгородская область - 14

Кабардино-Балкарская Республика - 14 (1)

Забайкальский край - 13 (1)

Карачаево-Черкесская Республика - 10

Чеченская Республика - 8 (1)

Республика Северная Осетия - 7

Еврейская АО - 4

Ненецкий АО - 3

Севастополь - 3

Чукотский АО - 1

