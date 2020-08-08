Михаил Дегтярев

Фото: Руслан Торубаров / khabkrai.ru Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал фейком информацию о том, что чиновникам региона разрешат поездки бизнес-классом, отмененные при бывшем губернаторе Сергее Фургале

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал фейком информацию о том, что чиновникам региона разрешат поездки бизнес-классом, отмененные при бывшем губернаторе Сергее Фургале.

"С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом класс. См. Пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны". - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Тот факт, что "фейковый" проект постановления, разрешающий перелеты в бизнес-классе, опубликован и до сих пор доступен на официальном портале правовой информации Хабаровского края, Дегтярев не прокомментировал. В краевом правительстве утверждают, что врио губернатора просто не знал о существовании этого документа, который появился вследствие "аппаратной диверсии".

Проект постановления был опубликован 7 августа и содержит следующую фразу: "Расходы по проезду на территории Российской Федерации к месту командирования и обратно к постоянному месту их деятельности возмещаются членам правительства Хабаровского края по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда: воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса; морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с комплексным обслуживанием пассажиров; железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам бизнес-класса".

В постановлении, на которое сослался Дегтярев в телеграме, говорится, напротив, что затраты на проезд к месту командировки и обратно должны быть не выше стоимости проезда: в поездах - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам экономкласса; воздушным транспортом - по тарифу экономкласса; морским и речным транспортом - в четырехместной каюте.

В день публикации проекта, который Дегтярев впоследствии назвал фейковым, врио губернатора посетовал в Instagram, что хабаровские чиновники редко бывают в Москве, хотя должны ездить в столицу регулярно, чтобы отстаивать интересы Хабаровского края и привлекать средства в бюджет "в интересах людей".

"В этой связи вопрос эффективности не праздный. Хочу спросить у жителей, сколько миллиардов рублей должен привлечь министр, чтобы мы компенсировали ему перелет бизнес-классом", - обратился Дегтярев к жителям региона, призвав оставлять комментарии под постом.

В пресс-службе врио "Комсомольской правде" позже заявили, что этот опрос "можно расценивать как троллинг чиновников, которые скучают по своим привилегиям. Везите из Москвы миллиарды, тогда и про бизнес-класс поговорим..." Публикацию проекта постановления, разрешающего поездки в бизнес-классе, пресс-служба краевого правительства назвала "самодеятельностью".

"Публикация проекта постановления о полетах чиновников бизнес-классом - это самодеятельность и аппаратная диверсия. Врио губернатора о проекте постановления был не в курсе. Виновные будут наказаны", - цитирует пресс-службу РИА "Новости".

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в 2019 году запретил местным чиновникам, кроме первых зампредов правительства, летать бизнес-классом за счет краевого бюджета и в целом запретил необоснованные командировки.