Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в Москве встретился с представителями немецкой оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии"

МИД РФ / Facebook Лавров отметил, что приезд немецких политиков в Москву станет хорошей возможностью продолжать диалог и искать дополнительные точки соприкосновения

МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник в Москве встретился с представителями немецкой оппозиционной правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". Ее лидеры занимают пророссийскую позицию и выступают, в частности, за отмену санкций, направленных против РФ.

Лавров отметил, что делегация прибыла в Москву по приглашению Госдумы. По утверждению главы российского МИДа, власти Германии "создавали препоны" для поездки делегации, а также развязали "истеричную дискуссию" в связи с ней. Лавров заявил, что Москва не препятствует контактам представителям германских властей с российской оппозицией, но посетовал, что германские официальные лица предпочитают встречаться с "несистемными деятелями", жестко критикующими российские власти. Конкретных имен он не назвал, отмечает радио "Свобода".

В Германии сейчас проходит реабилитацию после отравления химоружием типа "Новичок" основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, однако официальных встреч с его участием в Берлине не было (канцлер Ангела Меркель посетила его в больнице с частным визитом).

Лавров сказал, что двусторонние отношения между Россией и Германией нуждаются в диалоге, а не конфронтации, и встреча с "Альтернативой" - часть такого диалога.

"У нас с Германией много вопросов, по которым мы занимаем разные позиции, порой противоположные позиции, но в современном мире это естественная вещь, и ситуация, прежде всего нарастание трансграничных угроз, которые являются общими для всего человечества, требует как раз диалога, поиска баланса интересов, а не нагнетания конфронтации, не попыток воспрепятствовать диалогу", - сказал глава ведомства, призвав к перезагрузке отношений.

Лавров отметил, что приезд немецких политиков в Москву станет хорошей возможностью продолжать диалог и искать дополнительные точки соприкосновения, передает РИА "Новости".

Глава МИД РФ подчеркнул, что "Альтернатива для Германии" является крупнейшей оппозиционной фракцией в Бундестаге и имеет своих представителей в законодательных органах всех 16 земель страны. "Мы как раз считали бы, что в нынешней ситуации, наоборот, с учетом непростого времени в наших двусторонних отношениях было бы важно развивать контакты между всеми представителями российского общества и германского общества на всех уровнях, особенно между теми, кто выступает не только за сохранение потенциала нашего взаимодействия, но и за преодоление существующих проблем", - сказал министр. Его слова приводит ТАСС.

Представители "Альтернативы для Германии" в ответном слове в очередной раз выступили против санкций, введенных в отношении России в связи с аннексией Крыма и конфликтом на Украине, а также в поддержку газопровода "Северный поток - 2".

"Альтернатива для Германии" занимает крайне правые позиции на германской политической сцене и располагает третьей по числу депутатов фракцией в бундестаге. Другие партии отказываются сотрудничать с ней, называя неприемлемыми и радикальными ее позиции, в частности, по вопросу миграции и внешней политики. Ряд ее представителей дают хвалебные оценки российским властям, выступают в эфире RT и других российских СМИ, которые на Западе считаются инструментами кремлевской пропаганды.