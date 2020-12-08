Moscow-Live.ru / Поляков Алексей Роскомнадзор с началом вакцинации от коронавируса предостерег СМИ и соцсети от публикации "фейков"

Moscow-Live.ru / Поляков Алексей

Роскомнадзор на своем сайте предостерег СМИ, социальные сети и иные интернет-ресурсы от распространения неподтвержденной информации, "касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин".

В ведомстве заявили, что публикация недостоверной общественно значимой информации способствует формированию искаженного представления о необходимости прохождения вакцинации, дискредитирует деятельность органов здравоохранения, вызывает недоверие населения и может привести к росту заболеваемости.

"Напоминаем об обязанности СМИ проверять достоверность публикуемых сведений (ст. 49 закона "О СМИ"), а также о недопустимости распространения фейков (ст. 15.3 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации")", - говорится в сообщении.

Ранее "Медуза" сообщила, что в некоторых поликлиниках Москвы и Подмосковья проводится вакцинация от коронавируса всех желающих, вопреки требованию властей прививать в первую очередь врачей, учителей, работников сферы общественного транспорта, торговли и питания, а также других людей, чья работа связана с большим количеством контактов.

По словам собеседников издания, вакцинирующихся спрашивают о профессиональной принадлежности, но подтверждающих документов не просят. Также отмечается, что медики не готовы прививаться российской вакциной в отсутствие опубликованных данных о результатах ее эффективности, сомнения есть и у педагогов. Поэтому, чтобы не ждать представителей группы риска "до скончания века", вакцину вводят всем желающим.