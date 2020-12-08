Активисты профсоюза горно-металлургической отрасли Челябинской области провели социальный эксперимент, в рамках которого 14 работающих человек пытались выжить в течение месяца на минимальную потребительскую корзину, на основе которой рассчитывается МРОТ

Стоп-кадр видео gmpr74 / Youtube.com Прожиточный минимум, определяемый в расчете на календарный год, влияет на последующую индексацию размера социальных пенсий и социальных доплат к пенсиям

Moscow-Live

Активисты профсоюза горно-металлургической отрасли Челябинской области провели социальный эксперимент, в рамках которого 14 работающих человек пытались выжить в течение месяца на минимальную потребительскую корзину, на основе которой рассчитывается МРОТ. Этой акцией профсоюз пытался привлечь внимание к обсуждаемому проекту изменения методики расчета МРОТ, которая, по мнению активистов, приведет к падению доходов.

Как сообщили Znak.com в пресс-службе Челябинского отделения ГМПР, участники пытались выжить на сумму чуть больше 4000 рублей в месяц, при этом продолжая работать на производстве.

Основными участниками акции, проходившей с 26 октября, стали работники металлургических и горнодобывающих предприятий Челябинска, Сатки, Бакала, Карабаша, Верхнего Уфалея, а также члены их семей. Из 14 участников до конца акции смогли "дожить" только четверо, у нескольких человек полностью закончились продукты, а двое во время эксперимента заболели.

Все без исключения участники жаловались на упадок сил, моральную усталость и болезненное состояние. А работающие на опасном производстве пожаловались на потерю концентрации внимания и физическую слабость, которая грозит в том числе повышенным риском брака и угрозой производственной безопасности.

Прожиточный минимум, определяемый в расчете на календарный год, влияет на последующую индексацию размера социальных пенсий и социальных доплат к пенсиям. Если размер пенсии ниже установленного прожиточного минимума, пенсионеру начисляется доплата, которая позволяет довести размер пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера. При этом для большинства социальных пособий и выплат используется региональный прожиточный минимум, от которого зависит сумма ежемесячного пособия на детей от трех до семи лет и ежемесячная выплата на первого и второго ребенка до трех лет.

Как заявил ранее замминистра труда и социальной защиты России Андрей Пудов, запланированное на следующий год изменение методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) позволит ему расти быстрее прожиточного минимума, обеспечив более быстрый рост доходов работающих граждан.

Минтруд предлагает отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода​​​. МРОТ до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты. Таким образом, минимальный размер оплаты труда составит 12792 рубля вместо нынешних 12 130 рублей. Увеличение МРОТ затронет 3,9 млн человек.