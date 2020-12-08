Moscow-Live / Михаил Незговоров Законопроект касается сведений о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты, некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных

Moscow-Live / Михаил Незговоров

Группа депутатов Госдумы от "Единой России" и ЛДПР внесли законопроект, запрещающий распространять сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих. Авторами документа единороссы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин, а также депутат от ЛДПР Дмитрий Савельев, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект касается сведений о частной жизни и имуществе судей, следователей, полицейских, таможенников, сотрудников ФСБ, ФСИН, ФССП, СВР, Росфинмониторинга, работников контрольных органов администрации президента, Счетной палаты, некоторых должностных лиц субъектов и муниципалитетов, а также их родных.

Законопроект вносит изменения в федеральный закон "О госзащите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", согласно которому сведения о частной жизни и имуществе должностных лиц становятся конфиденциальными в случае угрозы посягательства на жизнь и здоровье должностного лица. Сейчас же депутаты предлагают "установить возможность введения запрета" на распространение таких сведений и без какой-либо угрозы.

В пояснительной записке говорится, что в настоящее время "расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями".

Также предлагается внести изменения в закон об оперативно-розыскной деятельности, запретив разглашать сведения об осуществлении такой деятельности и сведения, содержащиеся в запросах гражданах, а также ответах на эти запросы. В случае принятия законопроекта разрешение на публикацию такой информации cможет выдать только следователь.

Как заявил Znak.com адвокат международной правозащитной организации"Агора" Станислав Селезнев, таким образом законодатели пытаются узаконить сложившуюся в России практику исключения сведений о некоторых лицах из официальных документов.

После принятия такого закона журналисты лишатся законной возможности проводить расследования, касающиеся чиновников и силовиков, а возбуждение уголовных дел по фактам коррупции после таких расследований будет невозможным. Адвокат Дамир Гайнутдинов полагает, что СМИ будут отказывать в ответах на запросы любой информации, касающейся должностных лиц, а прокуратура сможет обращаться в суд с требованием запретить и заблокировать соответствующие публикации.

В конце ноября один из авторов документа Геннадий Вяткин внес в Госдуму еще несколько законопроектов, один из которых предлагает запретить митинги на территориях, прилегающих к зданиям экстренных служб (МВД, ФСБ), чтобы не парализовать их деятельность. При наличии угрозы чрезвычайной ситуации или теракта власти смогут переносить или отменять акции.

Также предлагается закрепить в законе норму, позволяющую суду признавать публичным мероприятием пикетную очередь или "массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах", направленное на формирование мнений или выдвижение требований. Вяткин заявил, что в одиночных пикетах нередко участвуют организованные группы людей, что фактически означает массовую акцию. Журналистам, работающим на митингах, предлагается запретить участие в них.

Вяткин также предложил запретить финансировать публичные акции иностранцам, НКО-иноагентам, россиянам младше 16 лет, анонимным жертвователям и юрлицам, зарегистрированным менее чем за год до этого. Деньги на такие мероприятия должны быть переведены на специальный счет с указанием паспортных данных гражданина либо банковских реквизитов юрлица.

Еще один законопроект Вяткина предполагает увеличение штрафов за неповиновение сотруднику полиции при повторном совершении правонарушения во время митинга. Сейчас максимальный штраф за это для граждан составляет 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. руб., для юрлиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб. Законопроект предлагает установить верхнюю границу штрафа для физлиц на уровне 20 тыс. руб., для должностных лиц - 40 тыс. руб., для юрлиц - 200 тыс. руб. Также он предлагает ввести штрафы за незаконное использование знаков сотрудников СМИ во время публичных мероприятий: административный штраф за незаконное использование пресс-карты составит от 20 тыс. до 30 тыс. руб., также нарушителя могут привлечь к обязательным работам на срок до 50 часов.