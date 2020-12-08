В России второй день подряд обходится без рекордов по COVID-19

За последние сутки в России выявлено 26 097 случаев коронавируса в 85 регионах, 562 человека скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
В Москве прирост составил 5232 заболевших, умер 71 пациент. В Петербурге за сутки прибавилось 3734 заболевших, по числу летальных случаев он занимает первое место среди регионов - 86 человек за сутки.
Наименьшие темпы прироста показывают Республика Алтай, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Дагестан, Калмыкия, Магаданская область, Тыва, Костромская, Оренбургская и Новосибирская области, Марий Эл. Всего в стране выявлено 2 515 009 заболевших и 44 159 умерших. Выписаны за сутки 24 938 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 981 526.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5232 (71)
Санкт-Петербург - 3734 (86)
Московская область - 1341 (33)
Нижегородская область - 482 (14)
Республика Карелия - 472
Архангельская область - 398 (1)
Свердловская область - 382 (15)
Воронежская область - 379 (22)
Ростовская область - 368 (26)
Вологодская область - 367 (5)
Красноярский край - 337 (25)
Хабаровский край - 334
Пермский край - 309 (17)
Челябинская область - 300 (8)
Мурманская область - 288 (6)
Псковская область - 284 (2)
Республика Коми - 280 (13)
Ульяновская область - 280
Самарская область - 278 (8)
Республика Крым - 274 (5)
Забайкальский край - 266
Иркутская область - 261 (12)
Кировская область - 257 (1)
Волгоградская область - 255(4)
Саратовская область - 254 (6)
Республика Бурятия - 244 (8)
Омская область - 241 (8)
Приморский край - 240 (5)
Ставропольский край - 231 (3)
Ханты-Мансийский автономный округ - 225 (2)
Тверская область - 221 (3)
Алтайский край - 219 (6)
Ленинградская область - 216 (6)
Новгородская область - 213 (3)
Томская область - 207
Калининградская область - 204 (3)
Тульская область - 204 (6)
Республика Саха (Якутия) - 198
Ямало-Ненецкий автономный округ - 190 (3)
Удмуртская Республика - 190 (5)
Ярославская область - 186 (4)
Республика Хакасия - 183 (1)
Кемеровская область - 179 (4)
Оренбургская область - 178
Пензенская область - 177 (3)
Белгородская область - 175 (21)
Краснодарский край - 175 (9)
Брянская область - 174 (4)
Новосибирская область - 174 (6)
Курская область - 171 (3)
Ивановская область - 167 (10)
Орловская область - 165 (3)
Тюменская область - 160 (1)
Астраханская область - 157 (4)
Калужская область - 153
Владимирская область - 153 (6)
Смоленская область - 149
Липецкая область - 149 (7)
Республика Башкортостан - 147 (1)
Амурская область - 145
Чеченская Республика - 142 (1)
Сахалинская область - 138
Тамбовская область - 135 (2)
Республика Дагестан - 127 (4)
Рязанская область - 124 (2)
Республика Чувашия - 118 (3)
Курганская область - 105
Кабардино-Балкарская Республика - 101 (2)
Республика Адыгея - 99
Карачаево-Черкесская Республика - 99
Республика Тыва - 93
Костромская область - 91 (1)
Республика Татарстан - 90 (2)
Республика Мордовия - 89 (1)
Республика Ингушетия - 84 (1)
Республика Калмыкия - 83
Республика Северная Осетия-Алания - 82 (1)
Камчатский край - 80
Севастополь - 71 (5)
Республика Марий Эл - 52 (1)
Республика Алтай - 46 (3)
Магаданская область - 42
Еврейская автономная область - 28
Ненецкий автономный округ - 3
Чукотский автономный округ - 3