В России второй день подряд обходится без рекордов по COVID-19

За последние сутки в России выявлено 26 097 случаев коронавируса в 85 регионах, 562 человека скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

В Москве прирост составил 5232 заболевших, умер 71 пациент. В Петербурге за сутки прибавилось 3734 заболевших, по числу летальных случаев он занимает первое место среди регионов - 86 человек за сутки.

Наименьшие темпы прироста показывают Республика Алтай, Ненецкий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, Дагестан, Калмыкия, Магаданская область, Тыва, Костромская, Оренбургская и Новосибирская области, Марий Эл. Всего в стране выявлено 2 515 009 заболевших и 44 159 умерших. Выписаны за сутки 24 938 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 981 526.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5232 (71)

Санкт-Петербург - 3734 (86)

Московская область - 1341 (33)

Нижегородская область - 482 (14)

Республика Карелия - 472

Архангельская область - 398 (1)

Свердловская область - 382 (15)

Воронежская область - 379 (22)

Ростовская область - 368 (26)

Вологодская область - 367 (5)

Красноярский край - 337 (25)

Хабаровский край - 334

Пермский край - 309 (17)

Челябинская область - 300 (8)

Мурманская область - 288 (6)

Псковская область - 284 (2)

Республика Коми - 280 (13)

Ульяновская область - 280

Самарская область - 278 (8)

Республика Крым - 274 (5)

Забайкальский край - 266

Иркутская область - 261 (12)

Кировская область - 257 (1)

Волгоградская область - 255(4)

Саратовская область - 254 (6)

Республика Бурятия - 244 (8)

Омская область - 241 (8)

Приморский край - 240 (5)

Ставропольский край - 231 (3)

Ханты-Мансийский автономный округ - 225 (2)

Тверская область - 221 (3)

Алтайский край - 219 (6)

Ленинградская область - 216 (6)

Новгородская область - 213 (3)

Томская область - 207

Калининградская область - 204 (3)

Тульская область - 204 (6)

Республика Саха (Якутия) - 198

Ямало-Ненецкий автономный округ - 190 (3)

Удмуртская Республика - 190 (5)

Ярославская область - 186 (4)

Республика Хакасия - 183 (1)

Кемеровская область - 179 (4)

Оренбургская область - 178

Пензенская область - 177 (3)

Белгородская область - 175 (21)

Краснодарский край - 175 (9)

Брянская область - 174 (4)

Новосибирская область - 174 (6)

Курская область - 171 (3)

Ивановская область - 167 (10)

Орловская область - 165 (3)

Тюменская область - 160 (1)

Астраханская область - 157 (4)

Калужская область - 153

Владимирская область - 153 (6)

Смоленская область - 149

Липецкая область - 149 (7)

Республика Башкортостан - 147 (1)

Амурская область - 145

Чеченская Республика - 142 (1)

Сахалинская область - 138

Тамбовская область - 135 (2)

Республика Дагестан - 127 (4)

Рязанская область - 124 (2)

Республика Чувашия - 118 (3)

Курганская область - 105

Кабардино-Балкарская Республика - 101 (2)

Республика Адыгея - 99

Карачаево-Черкесская Республика - 99

Республика Тыва - 93

Костромская область - 91 (1)

Республика Татарстан - 90 (2)

Республика Мордовия - 89 (1)

Республика Ингушетия - 84 (1)

Республика Калмыкия - 83

Республика Северная Осетия-Алания - 82 (1)

Камчатский край - 80

Севастополь - 71 (5)

Республика Марий Эл - 52 (1)

Республика Алтай - 46 (3)

Магаданская область - 42

Еврейская автономная область - 28

Ненецкий автономный округ - 3

Чукотский автономный округ - 3

