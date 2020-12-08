Совет директоров "Победы" объявил выговор генеральному директору лоукостера Андрею Калмыкову, а один из его заместителей уволен после расследования истории с полетом 11 ноября в небе над Нефтекамском, траектория которого была похожа на фаллос. Об этом РБК рассказал источник, близкий к совету директоров "Победы".

Вопрос об "авиационном событии" с участием самолета "Победы" 11 ноября рассматривался на совете директоров среди прочих вопросов повестки дня. Какой именно заместитель Калмыкова освобожден от занимаемой должности, не уточняется. Представитель "Аэрофлота" подтвердил эту информацию, но от дальнейших комментариев отказался.

В ночь на 8 ноября в интернет утекло видео, на котором нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба занимался мастурбацией. Это вызвало скандал, футболиста исключили из заявки команды на ноябрьские матчи.

11 ноября самолет компании "Победа", следовавший рейсом Москва-Екатеринбург, в небе над Нефтекамском пролетел по траектории, похожей на фаллический символ. Представитель компании предположил, что капитаны "Победы" таким образом выразили поддержку Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле. Из-за отклонения от маршрута для выполнения виражей борт прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово с опозданием в 32 минуты.

Сами пилоты объяснили необходимость маневров подозрением на неисправность датчиков ориентации, однако свидетельств этому найдено не было. На несостоятельность этой версии указывает и тот факт, что экипаж после полета не сделал в бортовом журнале записи об отказах или неисправностях, а авиакомпания не стала проводить разбирательство из-за отсутствия этой записи.

Почти сразу проверкой траектории полета "Победы" занялась Росавиация. После расследования она пришла к выводу, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полета, а в случившемся обвинила руководство "Победы". Комиссия Росавиации посоветовала "Аэрофлоту" "рассмотреть вопрос о соответствии руководства "Победы" занимаемой должности и рекомендовала направить отчет в правоохранительные и надзорные органы "для применения мер воздействия в отношении персонала" лоукостера.

1 декабря специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов также призвал наказать виновных за "хулиганский" полет. По его мнению, компания подвергла риску более 100 пассажиров, а произошедшее является грубым нарушением авиационной безопасности.