Moscow-Live / Михаил Тихонов Сеть PickPoint сообщила об утере до тысячи посылок в результате кибератаки на постаматы

Moscow-Live / Михаил Тихонов

До одной тысячи заказов оказались утеряны в результате хакерской атаки на сеть постаматов PickPoint 4 декабря, пишет "Коммерсант" со ссылкой на компанию. На момент инцидента в ячейках взломанных устройств находилось 49 тысяч заказов на общую сумму 150 тысяч рублей.

Компания просит МВД возбудить дело о краже посылок в отношении неустановленного круга лиц, сообщила гендиректор PickPoint Надежда Романова. Как пишет "Российская газета", заказчики получат стопроцентное возмещение потраченных денег.

К 7 декабря работоспособность постаматов удалось восстановить на 95%. Сеть устанавливает новую версию программного обеспечения, внутренние регламенты информационной безопасности усилены. На оперативную поддержку пользователей и восстановление сети постаматов потребовалось 10 млн рублей.

Кибератака затронула 2732 постамата из 8 тысяч, в результате дверцы ячеек автоматически открылись. В PickPoint инцидент назвали "первой в мире направленной кибератакой на постаматную сеть". В первые 20 минут удалось дезактивировать 80% устройств. В PickPoint поблагодарили за помощь очевидцев происшествия - сотрудников и посетителей торговых центров и пунктов выдачи заказов.