Президент России Владимир Путин подписал во вторник несколько ранее принятых законов, закрепляющих положения одобренных летом нынешнего года поправок к Конституции. Среди них пакет законов об ужесточении наказания за отчуждение российских территорий и призывы к нему. Документы опубликованы во вторник на официальном портале правовой информации. В соответствии с ними поправки вносятся в ряд кодексов РФ, включая гражданский, гражданский процессуальный, уголовно-процессуальный и Кодекс административного судопроизводства, а также в 115 российских законов.

Уголовный кодекс, в частности, дополняется новой статьей "Нарушение территориальной целостности", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет за отчуждение части территории или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации границы России с сопредельными государствами, передает радио "Свобода".

За призывы к нарушению территориальной целостности, совершенные впервые, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 30 тыс. до 60 тыс. рублей для физических лиц, от 60 тыс. до 100 тыс. рублей для должностных лиц, от 200 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Если правонарушение совершено в интернете, граждане могут быть наказаны штрафом в размере от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, должностные лица - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, юридические лица - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

За повторные подобные призывы в течение года предусмотрена уже уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет, а также штрафа, который увеличивается и составит от 200 тыс. до 400 тыс. рублей (ранее от 100 тыс. до 300 тыс. рублей).

По российскому законодательству, частью территории России признается аннексированный в 2014 году Крым, который Украина считает своей территорией.

Также Путин подписал закон о Государственном совете. Этот орган после принятия поправок был внесен в Конституцию. Согласно закону, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики. Возглавляет его сам президент.

Подписан и закон о приоритете российской Конституции над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов. Это предусматривает неисполнение Россией решений межгосударственных органов, если они будут сочтены противоречащими российской Конституции. Ряд комментаторов ранее связывал внесение в Конституцию соответствующей поправки, в частности, с жалобой бывших акционеров ЮКОСа, которая дошла до Верховного суда Нидерландов - в нижних инстанциях суды обязали Россию выплатить 57 млрд долларов компенсации.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас подчеркивал, что Россия последовательно выполняет ратифицированные международные договоры и выступает за соблюдение норм международного права. Но в случаях, когда в результате толкования нормам международного права придается новое значение, отличное от принятого на момент ратификации международного договора, и такое толкование приводит к их противоречию Конституции Российской Федерации, имплементация в российскую правовую систему таких решений осуществляется в соответствии с российским законодательством, пояснял глава комитета СФ.

По его словам, практика отказа от безусловного исполнения решений межгосударственных органов является актуальной и для зарубежных правопорядков. Обращение государств к подобным инструментам предварительного контроля выступает необходимым способом защиты собственной национальной конституционной идентичности, говорил сенатор Клишас.

Отметим, что термин "конституционная идентичность" возник в российской юридической практике совсем недавно. Это произошло после присоединения Крыма, когда всему международному сообществу стало очевидно, что российские власти готовы нарушать базовые принципы мирового порядка. В 2018 году официальный орган печати "Российская газета" опубликовала статью председателя Конституционного суда Валерия Зорькина про "конституционную идентичность" России. В ней, в частности, фактически провозглашался отказ защищать права граждан, представляющих какое-либо меньшинство.

"Хочу подчеркнуть, что права меньшинств могут быть защищены в той мере, в какой большинство с этим согласно. Нельзя навязывать всему обществу законодательную нормативность, отрицающую или ставящую под сомнение базовые ценности общего блага, разделяемые большинством населения страны", - писал Зорькин.

Эта статья вызвала критику в профессиональном сообществе. Юристы обратили внимание на абсурдность самого термина "конституционной идентичности", который является гибридом "конституции" и "национальной идентичности". И если такая идентичность формируется веками, то конституционная история России началась относительно недавно.

"Конституция же и идея верховенства закона никогда не были основополагающими элементами отечественной культуры. Конституционная история России насчитывает не более столетия, что для формирования цивилизационного кода народа не так уж и много. Не говоря уже о том, что современная российская конституция является наследницей больше западной цивилизации, нежели ее советских предшественниц, которые, в свою очередь, тоже не воспроизводят исторического наследия Российской империи, а скорее транслируют привнесенные извне социалистические и коммунистические доктрины", - писала адвокат Надежда Ермолаева в "Адвокатской газете".