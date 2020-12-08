Петербургские бары, рестораны и кальянные создали "Карту сопроивления" в знак протеста против новогодних коронавирусных ограничений в городе

Pixabay.com ласти Петербурга уже ознакомились с картой и готовы "подавить бунт", сообщил "Фонтанке" вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, значительную часть адресов "уже отработали"

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Петербургские бары, рестораны и кальянные создали "Карту сопротивления" в знак протеста против новогодних коронавирусных ограничений в городе. Указанные на карте заведения продолжают работать в штатном режиме. "Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются", - говорится на сайте проекта.

Согласно постановлению N121, c 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19:00 до 6:00. С 30 декабря и по 3 января работа заведений общепита прекращается полностью. По мнению рестораторов, во вторую волну коронавируса власти приняли меры, которые "показывают, что они что-то делают, но не бьют по их карману".

"То есть задушить рестораны, бары, музеи, выставки, театры, кинотеатры, чтобы они лезли в долги, но платили аренды, налоги, зарплаты, оставляя призрачную возможность выжить. При этом власти оставили то, что приносит им деньги. И не предоставили никаких мер поддержки", - говорится в описании проекта.

При этом в городе будут работать новогодние ярмарки и фестивали, площадки для мероприятий, проходят массовые спортивные события, открыты гипермаркеты и торговые центры. По оценкам рестораторов, при соблюдении ограничений "умрет, по грубым подсчетам, 5000 заведений, без работы останутся более 100 тысяч человек, бюджет города потеряет миллиарды".

Заведения, указанные на "Карте сопротивления", планируют принимать посетителей в преддверии и во время новогодних каникул, некоторые - "с закрытой дверью". На момент написания заметки на карте значилось более 100 заведений. Автор идеи предприниматель Александр Коновалов рассказал РБК, что к проекту присоединилось около 200 баров и ресторанов.

"Какие бы санкции ни были, это все равно не смерть. А не работать - смерть, без преувеличения. Власти выбрали удар хуже локдауна", - считает он. Многие рестораны еще осенью получили деньги за новогодние корпоративы и банкеты, потратив их на аренду, прошлые убытки и зарплату. Теперь заказчики требуют вернуть деньги.

Власти Петербурга уже ознакомились с картой и готовы "подавить бунт", сообщил "Фонтанке" вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, значительную часть адресов "уже отработали". Коновалов, в свою очередь, говорит, что все опечатанные заведения открываются "ровно через минуту" после того, как чиновники уезжают.

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили РБК, что власти пытаются помочь заведениям общепита, однако продолжение работы кафе и ресторанов несет угрозу посетителям и их сотрудникам.

В пресс-службе городской администрации назвали "риторической драматизацией" заявления рестораторов, что "бизнес убивают". "Работа ресторанов не остановлена, они продолжают работать на доставку, им предложены коллаборации с уличными городскими мероприятиями", - сказали в Смольном, напомнив о санкциях для нарушителей ограничений.