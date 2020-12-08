Евгений Шапошников

Минобороны России Владимир Путин и Евгений Шапошников (на фото - справа внизу) в Центре подготовки космонавтов, март 2000 года

Пресс-служба Президента России

В Москве на 79-м году жизни скончался последний министр обороны Советского Союза маршал авиации Евгений Шапошников. Об этом РИА "Новости" сообщил руководитель аппарата "Клуба военачальников" Николай Дерябин.

По его словам, похороны отставного чиновника пройдут на федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Источник ТАСС в медицинских кругах сообщил, что Шапошников умер из-за коронавирусной инфекции.

"Маршалов у нас больше не стало, это был последний маршал рода войск - маршал авиации. Теперь только генералы армии и адмиралы флота", - сказал Николай Дерябин. Его цитирует РБК.

По данным телеграм-канала Mash, у Шапошникова 25 ноября был диагностирован COVID-19 и пневмония. Тогда его госпитализировали в одну из столичных больниц и подключили к аппарату ИВЛ. 5 декабря состояние пациента ухудшилось, "резко упал уровень кислорода в крови".

Евгений Шапошников родился 3 февраля 1942 года на хуторе Большой Лог Аксайского района Ростовской области. Он окончил Харьковское высшее военное авиационное училище летчиков имени С.И. Грицевца, а затем Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина. В 1984 году Шапошников окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1959-го Евгений Шапошников проходил службу в Вооруженных силах СССР. Он был старшим летчиком и штурманом полка, затем командовал эскадрильей, истребительным авиаполком и истребительной авиационной дивизией. К концу 1970-х годов Евгений Шапошников занял пост командующего ВВС по боевой подготовке Прикарпатского военного округа, а с 1984 года стал заместителем командующего ВВС Одесского военного округа. После этого он руководил 16-й воздушной армией.

В июле 1990 года Евгения Шапошникова назначили главнокомандующим Военно-воздушных сил - заместителем министра обороны Советского Союза Дмитрия Язова. Во время августовского путча 1991 года Шапошников выступил против Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и поддержал президента РСФСР Бориса Ельцина. В то же время его непосредственный начальник Дмитрий Язов вошел в в состав ГКЧП и, как руководитель вооруженными силами, играл одну из ключевых ролей во время государственного переворота с попыткой отстранить от власти президента СССР Михаила Горбачева.

С 23 августа по 26 декабря 1991-го Евгений Шапошников - последний министр обороны СССР. В том же году ему присвоили звание маршала авиации.

С начала 1992 года Евгений Шапошников был главнокомандующим Вооруженными силами СНГ, а в июне-сентябре 1993-го занимал должность секретаря Совета безопасности России. Впоследствии он был представителем президента в государственной компании по экспорту и импорту вооружения и военной техники "Росвооружение".

В 1995 году маршал возглавил "Аэрофлот", а с марта 1997-го Евгений Шапошников был помощником главы государства по вопросам развития авиации и космонавтики. В 2003 году он еще стал советником генерального директора ОАО "Компания "Сухой", а потом вошел в совет директоров ЗАО "Гражданские самолеты Сухого". Кроме того, Шапошников входил в состав советов директоров ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" и самарского авиастроительного предприятия ОАО "Авиакор".

Бывший министр награжден орденами "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" второй и третьей степени, а также орденом Красной Звезды. В 1993 году вышла книга Евгения Шапошникова "Выбор. Записки главнокомандующего".