Дмитрий Конов

ПАО «СИБУР Холдинг» Конов пояснил, что эта сделка была лишь завершением некоей мотивационной программы, которая началась в 2010 году и состояла из нескольких последовательных действий

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Глава и акционер нефтехимической компании "Сибур" Дмитрий Конов объяснил в интервью РБК символический характер выплат, совершенных Кириллом Шамаловым за 3,8% акций компании.

Ранее издание "Важные истории" сообщило о том, что Шамалов приобрел акции компании всего за 100 долларов при номинальной стоимости в сотни млн долларов. Конов пояснил, что эта сделка была лишь завершением некоей мотивационной программы, которая началась в 2010 году и состояла из нескольких последовательных действий. Сам он также был участником этой мотивационной программы и также стал акционером компании.

По словам Конова, для ряда топ-менеджеров компании была запущена программа приобретения акций компании - в несколько этапов и "при соблюдении определенных условий". "Так как это была покупка акций компании, владевшей акциями "Сибура" и обремененной долгом, завершению программы для входивших в эту группу менеджеров предшествовало взятие на себя пропорциональных приобретаемым пакетам частей долга", - добавил он.

Кроме того, Шамалов и остальные участники должны были отказаться от компенсации в рамках предыдущей программы мотивации - так называемых виртуальных акций. Под эту программу, которая стартовала весной 2008 года и включала около 100 менеджеров, компания выкупила 5% своих акций у банка. Но уже в ноябре 2010 года программа завершилась, на выкуп виртуальных акций у сотрудников "Сибур" зарезервировал до 4,25 млрд руб.

"Некоторые приняли решение компенсацию получить, но небольшая группа менеджеров отказалась от этого права. Это дало им возможность получить акции компании в несколько этапов при соблюдении определенных условий", - пояснил Конов, добавив, что в числе "отказников" был и Шамалов, который получил 0,5%, а потом смог увеличить свою долю до 4,3% акций в рамках этой программы мотивации.

По словам Конова, его собственная формальная цена приобретения пакета акций в 2013 году была сопоставима с ценой "стодолларовой" сделки Шамалова. Остальные акционеры из числа топ-менеджеров, были участниками иной мотивационной программы и покупали акции в другой год и по другой цене.

В 2014 году Шамалов приобрел 17 % "Сибура" за почти 80 миллиардов рублей и попал в список богатейших людей России по версии журнала Forbes. За год до этого, в 2013-м, Шамалов женился на главе фонда "Иннопрактика" Катерине Тихоновой, которую СМИ называют младшей дочерью Владимира Путина.

После свадьбы его офшорная компания купила пакет акций "Сибура", тогда же ему начали поступать многочисленные инвестиционные предложения. А руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пересылал Шамалову конфиденциальные документы, что, по мнению журналистов, позволило бывшему зятю президента оказаться в числе удачливых биржевых игроков.