На охрану аэропорта в Таганроге, где обокрали "самолет судного дня", потратили 24 миллиона рублей

Alexxx1979 / wikimedia.org "Самолет судного дня" на базе Ил-80 создан для управления всеми вооруженными силами в случае ядерной войны. Всего в России четыре таких борта. На Ил-80 размещены средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения

Александр Шухов / wikimedia.org

Таганрогский научно-технический авиационный комплекс Бериева (ТАНТК) в 2020 году потратил 24 млн рублей на охрану аэропорта "Таганрог-Южный", выяснили "Открытые медиа", обнаружив соответствующий контракт на сайте госзакупок.

Именно в этом аэропорту обокрали так называемый "самолет судного дня" Ил-80, предназначенный для высшего военного руководства России в случае военных действий. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанций и пять плат из пяти таких же станций.

В марте 2020 года ТАНТК заключил годовой контракт на "оказание услуг по защите объекта транспортной инфраструктуры" аэродрома "Таганрог-Южный" с Управлением ведомственной охраны Минтранса. По условиям договора подрядчик должен был организовать на территории аэродрома 8 круглосуточных постов: 5 стационарных и 3 подвижных. Кроме проверок на контрольно-пропускных пунктах охранники должны охранять воздушные суда на временной стоянке, патрулировать территорию "с целью предотвращения актов незаконного вмешательства" и предотвращать кражу имущества комплекса.

При этом в закупочной документации можно найти подробный план аэропорта и расположения всех постов охраны. На нем указаны все КПП, расположение групп быстрого реагирования и даже сектора обзора камер наблюдения.

"Самолет судного дня" на базе Ил-80 создан для управления всеми вооруженными силами в случае ядерной войны. Всего в России четыре таких борта. На Ил-80 размещены средства защиты от оружия массового поражения, в том числе от радиоактивного заражения. Аппаратура самолета позволяет управлять с него всеми видами вооружённых сил. Он предназначен для высшего руководства страны: президента, министра обороны и других высокопоставленных лиц. На аэродром самолет поставили на плановый ремонт - заменить смазку на штоках амортизационных стоек шасси.