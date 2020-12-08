На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса и привить в первую очередь врачей, учителей и других людей из числа тех, чья работа связана с большим количеством контактов

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Е. Самарин В чате есть информация о свободной вакцинации в семи больницах в Москве и области. При этом в Подмосковье больницы вполне официально приглашают на вакцинацию "всех желающих"

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Ю. Иванко

На прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил начать в стране массовую вакцинацию от коронавируса и привить в первую очередь врачей, учителей и других людей из числа тех, чья работа связана с большим количеством контактов. Однако, как выяснили журналисты "Медузы", в Москве и Подмосковье, где вакцинация стартовала в минувшие выходные, прививают вообще всех желающих.

При вакцинации рекомендуется иметь при себе паспорт, полис ОМС и документ, который подтверждает факт работы в отрасли или организации, относящейся к так называемой группе риска. В первую очередь Минздрав рекомендовал прививать врачей, учителей, работников сферы общественного транспорта, торговли и питания, полицейских, сотрудников соцзащиты, работников гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков и охранных предприятий, а также школьников, студентов и призывников. В каждый регион направят партии по 17-18 тысяч доз вакцины.

Разработчик "Спутника V" Денис Логунов объяснял, что отечественная вакцина пока не прошла третью фазу клинических испытаний и не может использоваться для всеобщей вакцинации. Исполнительный директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова подчеркнула, что у специалистов нет подробных данных об эффективности препарата и его действии на организм в долгосрочной перспективе. Из-за недостаточной информации прививаться не спешат даже российские врачи.

2 декабря, всего через несколько часов после того, как президент выступил с поручением, в Telegram появился чат "Гражданская вакцинация", позже переименованный в "Гражданская (массовая) вакцинация Спутник V (ГамКовидВак)". Одним из первых сообщений в нем стала подробная инструкция о том, как привиться уже сейчас и без ограничений по профессии.

Для этого, например, предлагали отправиться в одну из больниц в подмосковных Химках и спросить там "старшую медсестру Ольгу Павловну", которая якобы отвечает за вакцинацию. Для прививания рекомендуется собрать группу из пяти человек, так как одна ампула вакцины рассчитана на пять доз.

В чате есть информация о свободной вакцинации в семи больницах в Москве и области. При этом в Подмосковье больницы вполне официально приглашают на вакцинацию "всех желающих": именно такая формулировка использована, например, в сообщении прививочного пункта в Нахабино, в комментариях под этим постом глава Красногорска Эльмира Хаймурзина лично уточнила, что профессия не имеет значения. То же самое говорится на сайтах Реутовской и Красногорской больниц и в видеообращении клиники в Химках. При этом официально в минздраве региона говорили, что записаться на вакцину жители области не из групп риска смогут только с 15 декабря.

В чате "Гражданская вакцинация" успели собраться несколько сотен участников, они сравнивали очереди в разных подмосковных больницах, делились фотографиями пузырьков с вакциной и сведениями о побочных эффектах. После публикации "Медузы" чат закрылся.

Шесть человек, не относящихся к группам риска, рассказали "Медузе", что с 5 по 7 декабря смогли привиться от коронавируса в столичных и подмосковных больницах - в Химках, Зеленограде, Красногорске, на севере Москвы.

В столице, по словам участников чата "Гражданская вакцинация", медсестры спрашивают о профессиональной принадлежности, но подтверждающих документов не просят. "На крайняк можно сказать, что "читаю в школе детям лекции" или "волонтерю в доме престарелых", - советуют в группе. По такой схеме удалось привиться корреспонденту "Новой газеты", который представился преподавателем. Вакцинированный собеседник "Медузы" также подчеркнул, что проверка принадлежности к группе риска была "очень условной". Не менее формально во многих клиниках проходит и медосмотр перед прививкой: нередко он ограничивается измерением температуры и вопросом, были ли у человека симптомы коронавируса.

Источник издания, близкий к группе разработчиков "Спутника V", заявил, что массовая прививочная кампания в Москве и Подмосковье способна навредить клиническим исследованиям: некоторые участники исследований получили не вакцину, а плацебо, и до начала массовой вакцинации им прививаться нельзя. "Даже если человек вышел из исследования, даже если у него ноль антител, мы не можем быть уверены, что ему вкололи плацебо, а не вакцину, которая не сработала. Если участник исследования в группе плацебо получит вакцину вне рамок исследования, это размоет группу плацебо. Если он привьется по второму разу, это может быть плохо для его здоровья", - объяснил собеседник "Медузы".

В Москве вакцинация для участников клинических исследований, согласно свидетельствам участников чата, сейчас действительно невозможна, хотя официально вышедшие из исследования добровольцы по закону могут получить вакцину. В Московской области участники исследований могут провакцинироваться и без выхода из них, так как в местных клиниках нет списков добровольцев. "Медузе" известно о трех участниках клинического исследования, которые привились, не выходя из испытаний.

Источник издания, близкий к разработчикам вакцины, подчеркнул, что у создателей препарата нет контроля над ходом вакцинации: по правилам исследования они не могут контактировать с врачами, которые делают прививки. Также сообщается, что о старте вакцинации предупредили далеко не всех московских медиков, однако многие и сами не готовы прививаться российской вакциной в отсутствие опубликованных данных о результатах ее эффективности. Педагоги также не слишком охотно записываются на вакцинацию, так как "не верят в российскую науку".

В подмосковном Минздраве заверили, что в регионе в первую очередь прививают учителей, медиков, сотрудников МФЦ и работников сферы ЖКХ, однако не смогли ответить на вопрос, почему в нескольких прививочных пунктах вакцинируют людей не из групп риска и не проверяют участие вакцинируемого в клинических исследованиях. Вопрос о том, какое количество вакцины поступило в регион и сколько врачей уже получили прививку, также остался без ответа.

"По уму они должны собирать пятерку из врачей и учителей и только потом открывать ампулу и всех колоть. Но на практике происходит так: есть один врач или учитель, ждать никому не хочется, они открыли и привили всех, кто хочет, чтобы добру не пропадать", - прокомментировал неназванный федеральный чиновник. О необходимости "сделать план", чтобы не ждать представителей группы риска "до скончания века", сообщила и медсестра в прививочном кабинете одной из московских поликлиник.