ЧГТРК "Грозный" выпустила сюжет о похоронах 18-летнего Абдуллаха Анзорова, обезглавившего во Франции учителя Самюэля Пати, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда

Стоп-кадр из видео ЧГТРК "Грозный" / youtube.com В сюжете застреленный полицейскими террорист назван "жертвой провокации" и "богобоязненным юношей" с характером, который не "смог совладать с задетыми чувствами"

https://www.youtube.com/watch?v=Jl8C73XS_0c

ЧГТРК "Грозный" выпустила сюжет о похоронах 18-летнего Абдуллаха Анзорова, обезглавившего во Франции учителя Самюэля Пати, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. В сюжете застреленный полицейскими террорист назван "жертвой провокации" и "богобоязненным юношей" с характером, который не "смог совладать с задетыми чувствами".

"В семье Анзоровых это большая утрата, ведь они сегодня прощаются с членом семьи, который был в самом расцвете сил и не успел осуществить многие планы", - говорится в новостном выпуске. Со слов родственников, Анзоров не отличался агрессивностью и "инцидент" не произошел бы, если бы не "открытая исламофобская провокация и давление на чувства верующих".

Напомним, что террорист не учился у Пати и, следовательно, не мог видеть показанные им карикатуры. Он не знал, как выглядел учитель, и просил указать на него. Сюжет ЧГТРК заканчивается заявлением о том, что французские власти "так и не научились обходить острые углы" даже после кровавого нападения на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo, публиковавшего карикатуры на пророка.

Абдуллах Анзоров был похоронен 6 декабря в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни. Об этом стало известно благодаря видео из соцсетей, хотя, по данным Telegram-канала ADAT1, съемка была запрещена, а в село пускали только местных жителей. СМИ писали, что Анзоров был похоронен "с почестями". Глава администрации Шалажи Салман Магамадов это отрицает.

"Похоронили его рядом с прадедушкой. У нас такой обычай: хоронят дома, а дом у чеченцев там, где могилы предков. Нормальные похороны были", - сказал он изданию "Подъём". По словам Магамадова, тело Анзорова привезла турецкая компания. Его мать и другие ближайшие родственники находятся "за пределами Чечни", а в республике живут двоюродный дядя и другие родственники по матери и отцу.

"Родился этот мальчик в Москве, в Шалажи он первый раз покойником оказался. Надо было его выкинуть на свалку? Для всего исламского мира он герой", - заявил глава сельской администрации. По его словам, блокпосты на въезде в Шалажи поставили по распоряжению "официальных лиц" Чечни.