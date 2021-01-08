Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, заразившийся коронавирусом, доставлен из Сухуми на лечение в московскую больницу Федерального медико-биологического агентства России.

По данным пресс-службы кабмина республики, абхазский премьер перенес перелет нормально, его состояние стабильное. Накануне стало известно, что консилиум врачей рекомендовал направить Анкваба в специализированную российскую клинику во избежание развития осложнений.

Врачи оценили его состояние как стабильное средней тяжести, при этом настояли на том, что премьеру необходимо интенсивное лечение.

Коронавирус у премьера Абхазии был подтвержден 30 декабря.

В это время президент Абхазии Аслан Бжания, также заразившийся коронавирусом, проходит курс лечения в своей резиденции. У него нет никаких осложнений, он чувствует себя хорошо, сообщил РИА "Новости" начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа.

Бжания, которому в этом году исполнится 58 лет, заразился коронавирусом в конце декабря.