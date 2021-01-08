Потепление климата в России идет в три раза быстрее, чем в других странах

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Потепление климата в России идет в два-три раза быстрее, чем в других странах, и это чревато такими же экологическими катастрофами как в Норильске.

Изменение климата провоцирует целый ряд крупных экологических проблем. А таяние вечной мерзлоты на 60% территории России может привести к повреждению и разрушению оснований и фундаментов зданий, сооружений и транспортных коммуникаций.

Как отметил зампред комитета Совета Федерации по федеративному устройству и региональной политике, сенатор от Якутии Александр Акимов, экологическое благополучие Арктической зоны является одной из самых актуальных тем. На экологию в регионе влияет ряд факторов, прежде всего - потепление климата и вызванное этим таяние вечной мерзлоты. Помимо угрозы повторения техногенных аварий, подобных разливу топлива на ТЭЦ в Норильске, где в мае 2020 года из-за резкой просадки фундамента резервуара вылилось около 21 тысячи тонн дизтоплива, из-за оттаивания скотомогильников существует также опасность распространения инфекционных заболеваний.

В 2021-2023 годах Россия будет председательствовать в Арктическом совете. "Учитывая обширную экономическую повестку, реализуемую нашей страной в Арктике, а также значительную природоохранную составляющую в работе Арктического совета, центральной темой председательства предполагается определить проблематику устойчивого развития Арктики с упором на сбалансированное продвижение по всем трем его измерениям - экономическому, социальному и экологическому. Такой подход идет в русле утвержденных президентом РФ стратегических документов на арктическом направлении до 2035 года", - заявил сенатор в интервью РИА "Новости".

Среди первоочередных задач этой работы Акимов назвал "генеральную уборку" и ликвидацию последствий хозяйственной деятельности в Арктике в предыдущие годы, организацию деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом северной специфики, снижение негативного влияния промышленного освоения природных ресурсов на традиционный образ жизни коренных народов Севера. Рекомендовано начиная с 2021 года провести государственный экологический мониторинг окружающей среды в Арктическом регионе, создать сеть гидрометеорологических научных станций по всей территории Арктики.

Также, отметил сенатор, Арктика имеет особое значение для развития национальной экономики и обеспечения безопасности государства. Поэтому, заявил он, привлечение инвесторов и развитие экономики арктических регионов должно стать локомотивом для развития социальной сферы арктических территорий, повысить уровень и качество жизни проживающего там населения. По мнению Акимова, одной из важнейших задач является ликвидация последствий хозяйственной деятельности в Арктике в предыдущие годы, а также расширение сети особо охраняемых природных территорий (национальных парков, заповедников), разработка механизмов, которые будут способствовать улучшению экологических условий для живущих в Арктике.