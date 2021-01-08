Декабрьская засуха усугубила проблему нехватки воды в Крыму. Воду будут давать по графикам в течение всего 2021 года

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Симферополь переориентирован на водоснабжение в основном из подземных источников

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Крым вошел в 2021 год с целым "​букетом"​ проблем: от экономических неурядиц из-за пандемии коронавируса до острого дефицита воды. Это происходит на фоне сокращения на 18% федеральных дотаций на Крым по сравнению с 2019 годом.

Российские власти полуострова прогнозируют, что графики подачи воды сохранятся в течение всего 2021 года. Ситуацию усугубила и декабрьская засуха на полуострове.

Декабрь в Крыму, вопреки прогнозам, был засушливым, сохранилось пересыхание рек и выработка запасов воды в водохранилищах, сообщили в гидрометцентре полуострова.

"В декабре 2020 года, как и в предыдущие месяцы, в бассейнах рек наблюдался значительный недобор осадков. В условиях дефицита осадков и высоких температур воздуха улучшения гидрологической обстановки в бассейнах рек не произошло", - сообщили гидрологи, отметив, что по многолетним наблюдениям на территории Крыма декабрь и январь являются месяцами с наибольшим количеством осадков холодного периода года.

Вопреки прогнозам, в верховьях рек Альма, Черная выше водохранилищ Партизанское (для снабжения водой Симферополя) и Чернореченское (Севастополь) до настоящего времени отсутствует сток, отметили гидрологи. Последний раз отсутствие стока в конце декабря в верховье Альмы наблюдалась в 1998 году, а в верховье реки Черной в 1985 и 2010 годах. К концу декабря пересыхание верховья реки Альма продолжается 150 дней, а верховья реки Черная - 141 день. В большинстве селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание, сообщается на сайте гидрометцентра.

Общий запас воды во всех водохранилищах Крыма к концу 2020 года составил 31,3 миллиона кубометров (это меньше полного объема одного Партизанского водохранилища). Воды за месяц стало меньше на 5,3 миллионов кубометров, суммарно запасов воды стало на 61,7 миллионов кубометров меньше, чем год назад, сообщает РИА "Новости".

Январь-февраль теоретически может принести крымчанам долгожданные осадки, полагает специалист Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета Сергей Гапон.

"Зимой может выпасть много снега, плюс в холодное время года не идет массовое испарение. Если осадков будет достаточно, весной произойдет массовое наполнение резервуаров - как надземных, так и подземных. Причем даже небольшое количество снега дает надежду на некоторое накопление воды. В последнее время на полуострове идут дожди - не очень много, но больше, по сравнению с предыдущими месяцами - и есть надежда, что зима не будет засушливой. Сейчас уже все жители Крыма так или иначе ощущают проблему с нехваткой пресной воды: в некоторых районах она есть, но плохого качества, и пить ее очень опасно. Российские власти говорят, что будут бурить еще больше скважин, но делать это уже нежелательно, практически нигде по Крыму. Помочь такие меры могут разве что на несколько месяцев. Бурение - путь в никуда, это от безысходности", - говорит Гапон.

Что касается строительства опреснительных установок, которое ранее анонсировал российский глава Крыма Сергей Аксенов, то реализация подобных проектов невозможна без доступа к высоким технологиям, которого полуостров не имеет из-за международных санкций, напоминает издание "Крым.Реалии".

В конце декабря глава комитета по мелиорации и водному хозяйству Крыма Игорь Вайль говорил, что запасы воды в трех водохранилищах, обеспечивающих водоснабжение Симферополя, снизились до 4,5 миллиона кубометров и составляют около 6% от полного объема.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за засухи, а также за счет добычи воды из подземных источников. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома. Симферополь переориентирован на водоснабжение в основном из подземных источников.