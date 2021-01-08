В России за сутки 23 652 новых случая коронавирусной инфекции, скончались 454 человека

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Е. Самарин "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 652 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 697 (11,4%) без клинических проявлений", - сообщили в оперативном штабе

Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил свыше 23,6 тыс. случаев, умерли 454 пациента.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 652 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 697 (11,4%) без клинических проявлений", - сообщили в оперативном штабе.

Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 3 355 794 случаев коронавирусной инфекции, 60 911 умерших и 2 731 129 выписанных (21 677 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 563 754 человек.

- Показатели прироста новых заболевших по регионам

- Показатели смертности по регионам

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Прирост заболевших по регионам

По информации оперштаба, в Москве выявлено за сутки 5 027 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался.

3 017 новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 226 - в Московской области.

В Нижегородской области - 467 новых заболевших COVID-19,

в Ростовской области - 394 заболевших,

в Воронежской области - 389,

в Свердловской области - 387,

в Красноярском крае - 318,

в Вологодской области - 303,

в Хабаровском крае - 303,

в Челябинской области - 297,

в Пермском крае - 290,

в Самарской области - 285,

в Иркутской области - 268,

в Волгоградской области- 262,

в Саратовской области - 252,

в Омской области - 250,

в Ульяновской области - 244,

в Мурманской области - 241,

в Ставропольском крае - 241,

в Забайкальском крае - 235,

в Архангельской области - 233,

в Кировской области - 233,

в Крыму - 230,

в Приморском крае - 230,

в Тверской области - 228,

в Коми - 225,

в Карелии - 221,

в Ленинградской области - 217,

в Пензенской области - 205,

в Удмуртии - 202,

в Тульской области - 202,

в Новгородской области - 200,

в Алтайском крае - 200.



В других регионах России суточный прирост инфицированных не превышает 200 человек.

В Чукотском автономном округе за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения COVID-19.

Наименьший темп (0,1%) в Туве, в Ненецком автономном округе, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

Чукотский автономный округ - 0%,

Республика Тыва, Ненецкий автономный округ - 0,1%,

Еврейская автономная область, Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,4%.

Показатели смертности по регионам

Согласно данным оперативного штаба о смертности, в результате коронавирусной инфекции за последние сутки в Москве скончался 71 человек, в Санкт-Петербурге - 55, в Подмосковье - 21.

В Воронежской области за сутки умерло 18 пациентов,

в Нижегородской и Свердловской областях - 18,

в Краснодарском крае - 14,

в Красноярском крае - 13,

в Чувашии - 11,

в Иркутской области - 11,

в Пермском крае - 11,

в Самарской области - 10,

в Тульской области - 10,

в Алтайском крае - 10,

в Крыму - 9,

в Челябинской области - 9,

в Ростовской области - 8,

в Ленинградской области - 7,

в Новосибирской области - 7,

в Омской области - 7,

в Ивановской области - 7,

в Ставропольском крае - 6,

в Бурятии - 6,

во Владимирской области - 6,

в Севастополе - 6,

в Вологодской области - 5,

в Оренбургской области - 5,

в Курганской области - 5,

в Ярославской области - 5,

в Приморском крае - 5,

в Дагестане - 4,

в Хакасии - 4,

в Астраханской области - 4,

в Карелии - 3,

в Кабардино-Балкарии - 3,

в Татарстане - 3,

в Удмуртии - 3,

в Мурманской области - 3,

в Волгоградской области - 3,

в Архангельской области - 3,

в Башкирии - 2,

в Мордовии - 2,

в Ханты-Мансийском АО - 2,

в Ямало-Ненецком АО - 2,

в Саратовской области - 2,

в Кемеровской области - 2,

в Белгородской области - 2,

в Курской области - 2,

в Орловской области - 2,

в Тамбовской области - 2.



По одному человеку с COVID-19 скончалось в Коми, Марий Эл, Смоленской, Кировской, Костромской и Липецкой областях.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в пятницу, в России нарастающим итогом проведено более 92,9 млн тестов на COVID-19, из них 330 тыс. - за последние сутки.

Под медицинским наблюдением в стране остается 639 015 человек.