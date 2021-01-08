В России за сутки 23 652 новых случая коронавирусной инфекции, скончались 454 человека

Суточный прирост в России новых заболевших коронавирусной инфекцией составил свыше 23,6 тыс. случаев, умерли 454 пациента.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 652 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 697 (11,4%) без клинических проявлений", - сообщили в оперативном штабе.
Нарастающим итогом в РФ зарегистрировано 3 355 794 случаев коронавирусной инфекции, 60 911 умерших и 2 731 129 выписанных (21 677 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 563 754 человек.
- Показатели прироста новых заболевших по регионам
- Показатели смертности по регионам
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Прирост заболевших по регионам
По информации оперштаба, в Москве выявлено за сутки 5 027 новых случаев COVID-19, 71 пациент скончался.
3 017 новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 226 - в Московской области.
В Нижегородской области - 467 новых заболевших COVID-19,
в Ростовской области - 394 заболевших,
в Воронежской области - 389,
в Свердловской области - 387,
в Красноярском крае - 318,
в Вологодской области - 303,
в Хабаровском крае - 303,
в Челябинской области - 297,
в Пермском крае - 290,
в Самарской области - 285,
в Иркутской области - 268,
в Волгоградской области- 262,
в Саратовской области - 252,
в Омской области - 250,
в Ульяновской области - 244,
в Мурманской области - 241,
в Ставропольском крае - 241,
в Забайкальском крае - 235,
в Архангельской области - 233,
в Кировской области - 233,
в Крыму - 230,
в Приморском крае - 230,
в Тверской области - 228,
в Коми - 225,
в Карелии - 221,
в Ленинградской области - 217,
в Пензенской области - 205,
в Удмуртии - 202,
в Тульской области - 202,
в Новгородской области - 200,
в Алтайском крае - 200.
В других регионах России суточный прирост инфицированных не превышает 200 человек.
В Чукотском автономном округе за сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения COVID-19.
Наименьший темп (0,1%) в Туве, в Ненецком автономном округе, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
Чукотский автономный округ - 0%,
Республика Тыва, Ненецкий автономный округ - 0,1%,
Еврейская автономная область, Республика Алтай, Магаданская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,4%.
Показатели смертности по регионам
Согласно данным оперативного штаба о смертности, в результате коронавирусной инфекции за последние сутки в Москве скончался 71 человек, в Санкт-Петербурге - 55, в Подмосковье - 21.
В Воронежской области за сутки умерло 18 пациентов,
в Нижегородской и Свердловской областях - 18,
в Краснодарском крае - 14,
в Красноярском крае - 13,
в Чувашии - 11,
в Иркутской области - 11,
в Пермском крае - 11,
в Самарской области - 10,
в Тульской области - 10,
в Алтайском крае - 10,
в Крыму - 9,
в Челябинской области - 9,
в Ростовской области - 8,
в Ленинградской области - 7,
в Новосибирской области - 7,
в Омской области - 7,
в Ивановской области - 7,
в Ставропольском крае - 6,
в Бурятии - 6,
во Владимирской области - 6,
в Севастополе - 6,
в Вологодской области - 5,
в Оренбургской области - 5,
в Курганской области - 5,
в Ярославской области - 5,
в Приморском крае - 5,
в Дагестане - 4,
в Хакасии - 4,
в Астраханской области - 4,
в Карелии - 3,
в Кабардино-Балкарии - 3,
в Татарстане - 3,
в Удмуртии - 3,
в Мурманской области - 3,
в Волгоградской области - 3,
в Архангельской области - 3,
в Башкирии - 2,
в Мордовии - 2,
в Ханты-Мансийском АО - 2,
в Ямало-Ненецком АО - 2,
в Саратовской области - 2,
в Кемеровской области - 2,
в Белгородской области - 2,
в Курской области - 2,
в Орловской области - 2,
в Тамбовской области - 2.
По одному человеку с COVID-19 скончалось в Коми, Марий Эл, Смоленской, Кировской, Костромской и Липецкой областях.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в пятницу, в России нарастающим итогом проведено более 92,9 млн тестов на COVID-19, из них 330 тыс. - за последние сутки.
Под медицинским наблюдением в стране остается 639 015 человек.