Россия попала в топ-50 в международном рейтинге лучших в мире паспортов. Россияне могут свободно посещать 116 стран

Moscow-Live / Будишевский Николай При составлении рейтинга учитывается принцип свободы передвижения держателей паспортов. В частности, возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж

Pixabay.com

Российский паспорт вошел в топ-50 рейтинга лучших в мире паспортов, который ежегодно публикуется международной консалтинговой компанией Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). Согласно новому индексу паспортов Henley Passport Index, Россия за последний год поднялась на одну строчку, заняв 50-е место в списке из 110 возможных.

При составлении рейтинга учитывается принцип свободы передвижения держателей паспортов. В частности, возможность посещения других стран без получения въездной визы или с получением визы по прибытии за рубеж.

На первом месте оказался паспорт Японии: его обладатели могут свободно посещать 191 страну мира. На втором месте - паспорт Сингапура (190 стран), третье место поделили Южная Корея и Германия (189 стран). На четвертом месте оказались сразу четыре страны, чьи паспорта дают возможность свободного въезда в 188 стран мира - Италия, Испания, Финляндия и Люксембург. Пятое место досталось Дании и Австрии (187 стран).

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В первую десятку рейтинга также попали Швеция, Франция, Португалия, Нидерланды, Ирландия (шестое место, по 186 стран), Швейцария, Великобритания, США, Норвегия, Бельгия и Новая Зеландия (разделили седьмое место, 185 стран), Австралия, Греция, Чехия, Мальта (восьмое место, 184 страны) и Канада (девятое место, 183 страны). Десятое место досталось Венгрии, чей паспорт позволяет посещать 182 страны мира.

Российский паспорт оказался на 50 месте. Граждане РФ могу свободно посещать без виз 116 стран.

Последние строчки рейтинга из 110 позиций распределились следующим образом: 106 место - Йемен и Сомали (33 страны),

107 место - Пакистан (32 страны),

108 место - Сирия (29 стран),

109 место - Ирак (28 стран),

110 место - Афганистан (всего 26 стран).



Россияне с 2019 года могут свободно посещать без виз 116 стран

Граждане России с 2019 года могут свободно посещать 116 стран мира с безвизовым или упрощенным визовым режимом. С общегражданским паспортом можно посетить 6 стран.

В целом за 11 последних лет число стран, куда россияне могут ездить без виз, выросло почти в два раза (с 60 до 116).

По общегражданскому паспорту РФ доступны для посещения:

Абхазия (без ограничений по времени),

Армения (180 дней),

Беларусь (90 дней),

Казахстан (90 дней),

Киргизия (60 дней),

Южная Осетия (90 дней).



Куда можно ехать без виз

Страны бывшего СССР:

Азербайджан (90 дней),

Грузия (до 1 года),

Молдавия (90 дней),

Узбекистан (нет ограничений),

Украина (90 дней),

Таджикистан (до 90 дней).



Европа:

Босния и Герцеговина (30 дней),

Македония (90 дней в течение полугода),

Сербия (30 дней),

Черногория (90 дней).



Азия и Океания:

Вануату (30 дней),

Вьетнам (15 дней),

Гонконг (14 дней),

Израиль (90 дней),

Индонезия (30 дней),

Острова Кука (31 день),

Лаос (30 дней),

Макао (30 дней),

Малайзия (30 дней),

Мальдивы (30 дней),

Микронезия (30 дней при наличии обратных билетов),

Монголия (30 дней, суммарно не более 90 в каждый 180-дневный период),

Науру (14 дней),

Ниуэ (30 дней),

ОАЭ (90 дней),

Питкэрн (14 дней),

Северный Кипр (90 дней, но Северный Кипр доступен только через Республику Кипр, для этого нужно иметь многократную шенгенскую визу или кипрскую про-визу),

Таиланд (30 дней),

Тайвань (14 дней),

Турция (60 дней),

Фиджи (до 4 месяцев),

Филиппины (30 дней),

Южная Корея (60 дней).



Южная Америка и Вест-Индия:

Антигуа и Барбуда (30 дней),

Аргентина (90 дней),

Багамские острова (90 дней),

Барбадос (28 дней),

Боливия (30 дней),

Бразилия (90 дней),

Венесуэла (90 дней в полугодии),

Гаити (90 дней),

Гайана (90 дней),

Гватемала (90 дней),

Гондурас (90 дней),

Гренада (до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней),

Доминика (до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней),

Доминиканская республика (60 дней с возможностью продления),

Колумбия (90 дней),

Коста-Рика (30 дней),

Куба (90 дней),

Никарагуа (90 дней),

Панама (90 дней),

Парагвай (90 дней),

Перу (90 дней),

Сальвадор (90 дней),

Сент-Винсент и Гренадины (до 90 дней),

Сент-Китс и Невис (90 дней),

Сент-Люсия (6 недель),

Суринам (60 дней),

Тёркс и Кайкос (до 90 дней),

Тринидад и Тобаго (90 дней),

Уругвай (90 дней в течение полугода),

Чили (90 дней),

Эквадор (90 дней),

Ямайка (90 дней).



Африка:

Ботсвана (90 дней),

Гамбия (56 дней),

Маврикий (60 дней),

Марокко (90 дней),

Намибия (90 дней),

Свазиленд (30 дней),

Сейшельские острова (30 дней),

Тунис (90 дней),

ЮАР (90 дней).



Где ставят визу по прибытии:

Бангладеш (15 дней),

Бахрейн (30 дней),

Бурунди (30 дней),

Восточный Тимор (только в международном аэропорту и морском порту г.Дили, до 30 дней),

Гвинея-Бисау (90 дней),

Джибути (30 дней),

Египет (30 дней или 15 дней на Синайский полуостров по бесплатной визе),

Замбия (90 дней),

Зимбабве (90 дней),

Иордания (30 дней),

Ирак (14 дней, распространяется только на Курдистан, требуется визовое разрешение от МИД Курдистана),

Иран (30 дней),

Камбоджа (30 дней),

КНР (В Гонконг виза не нужна в течение 2 недель, на Хайнане оформляется виза по прибытии),

Кабо-Верде (30 дней),

Коморские острова (2 недели),

Ливан (90 дней),

Мадагаскар (90 дней),

Мозамбик (30 дней, в аэропорту Мапуту),

Мьянма (30 дней),

Непал (90 дней),

Палау (30 дней),

Самоа (60 дней),

Святой Елены остров (до 183 дней, не распространяется на о. Вознесения и архипелаг Тристан-да-Кунья),

Руанда (30 дней),

Танзания (90 дней),

Того (7 дней, можно продлить до 90 дней),

Тонга (30 дней),

Тувалу (30 дней),

Туркменистан (10 дней, платно, оформляется в аэропорту Ашхабада, нужно иметь приглашение),

Центральноафриканская Республика (7 дней).



Электронная виза:

Австралия (90 дней),

Бахрейн (90 дней),

Габон (до 6 месяцев),

Индия (60 дней),

Кения (90 дней),

Кипр (90 дней),

Кот-д'Ивуар (90 дней),

Мексика (180 дней),

Монтсеррат (1 год, многократный въезд),

Мьянма (28 дней),

Оман (10 или 30 дней, однократные и мульти),

Пакистан (6 месяцев),

Папуа - Новая Гвинея (30 дней),

Новая Зеландия (2 года),

Сан-Томе и Принсипи (30 дней),

Саудовская Аравия (мультивиза: 90 дней за одну поездку / 180 дней за год),

Сингапур (35 дней с момента выдачи визы),

Соломоновы острова (90 дней),

Сьерра-Леоне (30 дней),

Оман (30 дней),

Уганда (90 дней),

Шри-Ланка (30 дней),

Эфиопия (90 дней).

