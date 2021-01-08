2020 год признан самым теплым в истории планеты А лето 2021 года в России прогнозируют аномально сухим

2020 год признан самым теплым в истории планеты

Moscow-Live / Акишин Вячеслав А лето 2021 года в России прогнозируют аномально сухим

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Служба ЕС по изучению климата Copernicus сообщила в пятницу, 8 января, что прошедший 2020 год признан одним из самых теплых в истории планеты. По данным экспертов, средняя глобальная температура на Земле в прошлом году была на 1,5 градуса выше, чем в доиндустриальный период. При этом был повторен температурный рекорд 2016 года, и это несмотря на охлаждение, вызванное климатическим явлением Ла-Нинья.

По словам главы службы Copernicus Карло Буонтемпо, необычайно теплая погода 2020 года стала "лишним напоминанием о неотложности радикального сокращения выбросов, которое помогло бы избежать негативного влияния на климат в будущем".

В 2016 году климат Земли испытал влияние явления Эль-Ниньо, в результате чего средняя годовая температура оказалась выше обычного на 0,1-0,2 градуса. Феномен Эль-Ниньо наблюдается на планете регулярно. Между его проявлением проходит от двух до семи лет. Его следствием становится повышение средней глобальной температуры на Земле из-за нагрева верхних слоев воды в тропическом регионе Тихого океана. В свою очередь, антипод Эль-Ниньо - феномен Ла-Нинья - приводит к некоторому охлаждению на планете, напоминает Deutsche Welle.

В Европе 2020 год определенно стал самым теплым в истории. По данным экспертов, глобальная температура в этом году превысила на 0,4 градуса показатели 2019 года и на 2,2 градуса - уровень доиндустриального периода. Согласно службе Copernicus, начиная с 1970-х годов каждое десятилетие глобальная температура на планете повышается в среднем на 0,2 градуса.

Что касается прогнозов на нынешний 2021 год, то будущее лето в России может оказаться аномально сухим.

Как сообщила изданию Ura.ru климатолог и метеоролог, член Русского географического общества Екатерина Пестрякова, в Сибири последние два года господствует устойчивый антициклон, который теперь пришел на Урал. "Зимой антициклон приносит холодный ветер, а летом - горячий. Думаю, лето теплое будет, осадков будет меньше. Очень опасаюсь сухого лета. Тренд последних лет - становится суше. Это плохо", - подчеркнула Пестрякова.