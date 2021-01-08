Росгвардия в 2020 году потратила 2 млрд 59 млн рублей на технику, экипировку и спецсредства, которые используются при разгоне протестных акций

Moscow-Live / Акишин Вячеслав Больше всего денег - 839,5 млн рублей - ведомство потратило на транспорт для перевозки личного состава

Moscow-Live / Акишин Вячеслав

Росгвардия в 2020 году потратила 2 млрд 59 млн рублей на технику, экипировку и спецсредства, которые используются при разгоне протестных акций, сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на данные портала госзакупок.

Больше всего денег - 839,5 млн рублей - ведомство потратило на транспорт для перевозки личного состава. Через 10 тендеров на 696,2 млн рублей Росгвардия закупила 279 автобусов марок ЛиАЗ, ПАЗ, КАВЗ и УРАЛ. Еще 86,6 млн рублей ведомство потратило на 24 бронированных автомобиля "Есаул" на базе УАЗ "Патриот", а в оставшиеся 56,7 млн рублей обошлись бронированные автобусы "Федерал".

Еще 1 млрд 138 млн рублей Росгвардия потратила на защитную экипировку для бойцов. Так, 812 млн рублей ведомство заплатило за 11 753 бронежилета девяти видов: "Багарий", "7Б-ВВ", "Калан", "Кора-1МК-СН", "Кора-ВО", "Кулон-ВВ", "Скорпион", "Тактика" и "Топаз". За 218 млн рублей были закуплены 9 687 шлемов моделей "Тор", "ШБМ" и "Колпак-1". В 16,9 млн рублей обошлись 2,5 тысячи комплектов для защиты рук и ног "Щиток". Также ведомство закупило 14,8 тысячи противогазов ПМК-С, две тысячи защитных очков "Стрелок" за 11,2 млн рублей и две тысячи противоударных щитов "Авангард М".

Третья статья расходов Росгвардии - спецсредства. На них в 2020 году ведомство потратило 58,2 млн рублей. Так, за 15,2 млн рублей была закуплена тысяча электрошокеров моделей "АИР-107У" и ЭШУ СН "Шторм". Еще 25,1 млн рублей были потрачены на 15,9 тысячи перцовых баллончиков и баллонов типа "Страж-П" различных объемов. Также ведомство закупило за 10,2 млн рублей одну тысячу резиновых снарядов ВГМ93.600 для гранатомета, предназначенных "для рассеивания толпы". Еще в 7,6 млн рублей обошлись 3,3 тысячи светозвуковых гранат "Заря-2".

Помимо этого, Росгвардия потратила 23 млн рублей на фортификационные сооружения. В 17,3 млн рублей ведомству обошлись 1,5 тысячи насыпных и механизированных габионов ГНТ-1 и ГНТ-2. Еще за почти 5,8 млн рублей ведомство закупило три блокпоста-конструктора БЗК "Зубр".

Всего Росгвардия заключила 42 контракта на приобретение техники и спецсредств, которые применяются при разгоне несогласованных акций. И только один договор был заключен по цене ниже той, которая была указана при размещении. Он касается закупки 6 автобусов для личного состава за 16 млн 260 тысяч рублей (при размещении цена тендера составляла 16 млн 377 тысяч рублей). В ходе остальных аукционов цена тендеров либо не была снижена, либо напротив - увеличилась относительно цены размещения. В итоге общая сумма тендеров при размещении составила 2 млрд 15,3 млн рублей, но на деле Росгвардия заплатила по закупкам 2 млрд 59,7 млн рублей.