Двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России. Их завербовал сотрудник ФСБ

dabldy / DepositPhotos

В пятницу, 8 января, прокуратура Литвы сообщила, что передала в суд дело о шпионаже в пользу России, обвиняемыми по которому проходят двое граждан Литвы.

По данным прокуратуры, подозреваемые друг с другом не знакомы, однако полученные данные позволяют предположить, что в антигосударственную деятельность их втянул один и тот же человек - сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Калининградской области, передает Delfi. Этот человек представлялся обвиняемым вымышленным именем. Сообщается, что сотрудник ФСБ прекрасно владеет литовским.

Досудебное расследование по факту шпионажа было начато Департаментом госбезопасности Литвы, когда поступила информация, полученная с помощью средств, разрешенных законом о разведке.